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巧克力售價恐漲！可可豆產量短缺　期貨價「每噸破1萬美元」

▲▼非洲迦納、象牙海岸可可豆產量劇減，導致全球巧克力價格大幅調漲。（圖／路透）

▲可可豆產量劇減導致全球巧克力價格大幅調漲。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

非洲迦納、象牙海岸的可可豆產量佔全球60％，但受到氣候變遷和病蟲害影響，產量急遽下滑，衝擊全球可可豆市場。可可豆的期貨價格自今年1月以來持續飆漲，一度觸及每噸1萬美元，而在產量持續短缺的狀況下，全球巧克力價格恐大幅調漲；日本巧克力大廠明治上周就率先宣布漲價。

根據CNN報導，數據分析公司Circana最新資料顯示，全球2023年的巧克力售價上漲了11.6％，超過了消費者物價指數（CPI）的漲幅，其中最大的原因就是原物料可可豆的價格飆升；自今年1月以來，可可豆的期貨價格已翻漲超過1倍，一度觸及每噸1萬美元（約台幣32萬元），比去年3月上漲了250％，超過比特幣和黃金近期的漲幅。

日本巧克力大廠明治上周率先宣布，受到巧克力原料和物流成本居高不下影響，從26日開始旗下67種產品將調漲3%至33%，而大容量包裝的商品則會減少內容物。

▲▼非洲迦納、象牙海岸可可豆產量劇減，導致全球巧克力價格大幅調漲。（圖／路透）

▲非洲迦納、象牙海岸的可可豆產量佔全球60％以上。（圖／路透）

報導指出，非洲迦納、象牙海岸的可可豆產量佔全球60％以上，但近年受到惡劣的氣候和病蟲害影響，導致產量下降、價格飆升。迦納的暴雨引發了黑莢病（black pod disease）和可可腫枝病毒（Cacao swollen shoot virus）；象牙海岸則因非季節性降雨、乾旱和強風，今年4至9月的可可豆產量預計比去年下滑25％至30％。

荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師朱爾斯（Paul Joules）指出，就算栽種新的可可樹，最快也要3到4年才能收成，「市場顯然處於恐慌狀態，因為可可豆產業正面臨結構性的供應問題，不排除會有投機的熱錢湧入，繼續衝高可可豆價格。」

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