綁匪勒索2千萬「不給錢就撕票」　奈及利亞近300學童獲釋

▲奈及利亞一名男童8日為卡杜納州槍手綁架數百名小學生的事件舉牌抗議。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

西非奈及利亞7日發生駭人聽聞的大規模綁架案，綁匪擄走近300名師生，要求政府支付贖金10億奈拉（約新台幣2100萬元），威脅3周內給不出錢就會撕票。當地州長辦公室24日表示學生及教職員工均已獲釋，並感謝國安顧問與軍方的協助，但並未透露是否支付高額贖金。

綜合《路透社》、《美聯社》報導，卡杜納州（Kaduna）Kuriga村當地小學與中學遭武裝土匪闖入，擄走共287名師生並帶入深林中，其中至少有100人為12歲以下兒童，隨後嫌犯透過電話勒索10億奈拉的高額贖金，警告20天內沒有支付就會撕票。所幸如今人質均無大礙，平安歸家。

一名安全消息人士稱，這些學生是在鄰近贊法拉州（Zamfara）的森林中獲救，在軍隊護送下先至醫院進行檢查，並重回家人懷抱。卡杜納州州長薩尼（Uba Sani）表示，在國家安全顧問與軍隊的協助下，Kuriga村的學童順利獲釋。薩尼沒有透露更多細節，但有意暗示是政府救出人質。

據悉，伊斯蘭激進組織「博科聖地」（Boko Haram）2014年在奈及利亞東北部奇博克鎮綁架約270名女學生，開啟綁架勒索贖金的先例，此後，奈及利亞的綁架事件層出不窮。

為了終止這樣的惡性循環，奈及利亞前總統布哈里（Muhammadu Buhari）2022年明令禁止任何人以贖金換回人質，然而至親骨肉深陷危險，還是有許多人不得不出售土地、牲畜和穀物，籌集積蓄來支付贖金，以確保親人獲釋。