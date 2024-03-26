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大谷翔平「親自闢謠」100人塞爆會場！記者大排長龍　要排半小時

▲▼大谷翔平3月25日在洛杉磯道奇體育場，在對陣洛杉磯天使隊的表演賽前練球熱身。（圖／路透）

▲大谷翔平3月25日現身洛杉磯道奇體育場，在對陣洛杉磯天使隊的表演賽前練球熱身。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平25日在美召開記者會，首度澄清不知情翻譯員水原一平涉及簽賭。據日媒報導，記者會開始前場面相當混亂，約100多名記者們大排長龍，安檢比平時更嚴格，有人排隊30分鐘才進入道奇球場，且攝影記者不得進入會場，場內禁止攜帶攝影機或相機，也禁止發布手機拍攝的影像。

根據日本報知新聞社報導，道奇隊球團在當地時間25日上午發布通知，稱大谷翔平將在下午出面發表聲明，但不會回答媒體提問，且採取禁止拍照錄影的特例形式。

下午1點開放媒體進入道奇隊主場球場，但外頭許多車輛仍在排隊等待入場，甚至記者們大排長龍，有人耗時30分鐘以上才進入球場。報導稱，「這麼多車輛排隊，還是自去年12月大谷加入道奇隊記者會以來的第一次。」

▲▼大谷翔平3月25日首次就水原一平涉入簽賭一事召開記者會說明，但攝影記者被禁止入場，只能在場外翻攝直播畫面。（圖／路透）

▲大谷翔平25日首次就水原一平涉入簽賭一事召開記者會說明，有100多名媒體記者蜂擁而至。（圖／路透）

報導指出，道奇隊25日將在主場與天使隊進行表演賽，但今天取消了賽前記者會。下午2點球團會所對外開放，但大多數記者還在排隊，直到2點35分左右記者會場地才開放入場，會場並不大，現場卻擠了100多名記者還有道奇隊經理羅伯茨（Dave Roberts）等球團高層，大多數人只能站著。

▲▼大谷翔平3月25日首次就水原一平涉入簽賭一事召開記者會說明，但攝影記者被禁止入場，只能在場外翻攝直播畫面。（圖／路透）

▲▼攝影記者被禁止入場，只能在場外翻攝直播畫面。（圖／路透）

▲▼大谷翔平3月25日首次就水原一平涉入簽賭一事召開記者會說明，但攝影記者被禁止入場，只能在場外翻攝直播畫面。（圖／路透）

關於禁止攝影的規定，據稱是因為記者會場地太小了，只有部分美國媒體被允許以手持小型攝影機拍攝，也可以在日本進行現場轉播。然而，一般攝影記者卻被禁止入場，進場的記者也被禁止使用照相機，僅允許用手機拍攝，導致現場出現許多人都拿起手機攝影的罕見景象。

不過，短短11多分鐘的記者會後，卻又通知禁止媒體公開使用手機拍攝的照片。報知新聞社就表示，這場記者會是一連串的混亂。

另外，保全警衛今天也更加嚴格實施安檢，從進入停車場、進入球場、進入球團會所，最終進入記者會場地，每一關都徹底檢查每一位記者的通行證，可謂嚴陣以待。大谷後來在記者會上強調本人從未參與賭博或匯錢給組頭，水原一平的行為他事前完全不知情。

►►►大谷首開記者會澄清　律師分析1動作：他很緊張但沒說謊

►►►大谷記者會僅12分鐘「不給發問」　聲明全文曝光

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