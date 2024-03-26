大谷記者會僅12分鐘「不給發問」　聲明全文曝光

文／中央社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平今天就翻譯員水原一平涉入簽賭與竊盜案一事，首度面對媒體，他強調從未簽賭，並指水原一平不但竊取金錢並說謊，至今仍感到悲傷、震驚。

大谷翔平在日本時間上午6時45分召開記者會。日媒報導，現場約80名媒體聚集，大谷的表情與平時沒有太大不同。在他發言後，由新翻譯員艾爾頓（Will Ireton）負責翻譯，時間約12分鐘。以下為聲明全文：

首先感謝大家的到來。我很高興終於能夠討論這件事。過去一週時間，對於團隊相關者，以及我本人，感謝粉絲與各位媒體的耐心與理解。首先，對於我信賴過的對象犯下錯誤，我感到悲傷、震驚，目前仍有這些感受。

請理解因為調查還在進行中，我今天能夠說明的內容有限，至今為止究竟發生了什麼事，我準備了一份筆記，來清楚對各位解釋。

首先，我本人從未參與賭博、從未代替別人下注，或是拜託別人替我下注，我也從來沒有委託任何人，從我的個人帳戶匯錢給組頭。

直到數天之前，我完全不知道他（水原一平）涉入了這些事情。

直接說結論，他從我的帳戶盜取款項，然後對各位說謊，這就是結論。

▲大谷翔平26日就前翻譯員水原一平涉簽賭與竊盜案，首度面對媒體。（圖／路透）

首先，上週末在韓國，我的經紀人接到媒體聯絡，詢問我是否參與非法博彩公司的違法賭博。水原一平沒有告訴我有這個採訪要求，我本人沒有收到任何聯絡。水原一平告訴包括經紀人在內的所有人，那筆錢是替某位友人償還借款，而非替他本人。

隔天進一步詢問後，水原一平才對我的經紀人表示，這是他本人的債務。然後他告訴經紀人，我替他代為償還債務。

這一切全部都是謊言。

水原一平沒有告訴我有採訪要求，甚至對經紀人說謊，稱我已經和他說過話、溝通過了。他也對球隊說謊，稱已和我溝通過了。

我首次知道賭博問題是在韓國第一戰之後的球隊會議上。在那次會議，他完全用英語發言，我當時沒有翻譯，沒有完全理解他的發言內容，但大致上知道在說什麼事情，也隱約感受到某種違和感。

會議當時，我不知道水原一平有賭博成癮問題，當然也不知道他有債務。他跟我說，等回到旅館再跟我詳細說明，現在先等一下。

▲大谷翔平與水原一平。（圖／路透）

回到旅館後，我才第一次從水原一平那裡知道，他欠下巨額債務。

當時他告訴我，他未經許可進入我的帳戶，並向博彩公司轉帳。

我還是覺得很奇怪，因此叫來經紀人討論，經紀人才第一次知道他也被騙了，因此趕快聯絡道奇隊以及律師。律師表示，將以竊盜和詐欺向警方及當局報案。

這就是事件原委。當然，我沒有參與賭博，關於我轉帳的事情也全部不是事實。

老實說，我不認為「震驚」這個詞是準確的，過去一週，我感受到比這更糟糕的感覺，無法用言語表達。

不過，賽季即將正式開始。接下來將交給我的律師，我本人也願意全力配合警察當局。

儘管很難排解心情，但我想要以嶄新的感覺開始這個賽季，因此很高興能有這次發言的機會。這就是我今天能夠說的全部內容，因此沒有問題環節。以上，感謝大家。