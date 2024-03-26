　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大谷記者會僅12分鐘「不給發問」　聲明全文曝光

文／中央社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平今天就翻譯員水原一平涉入簽賭與竊盜案一事，首度面對媒體，他強調從未簽賭，並指水原一平不但竊取金錢並說謊，至今仍感到悲傷、震驚。

大谷翔平在日本時間上午6時45分召開記者會。日媒報導，現場約80名媒體聚集，大谷的表情與平時沒有太大不同。在他發言後，由新翻譯員艾爾頓（Will Ireton）負責翻譯，時間約12分鐘。以下為聲明全文：

首先感謝大家的到來。我很高興終於能夠討論這件事。過去一週時間，對於團隊相關者，以及我本人，感謝粉絲與各位媒體的耐心與理解。首先，對於我信賴過的對象犯下錯誤，我感到悲傷、震驚，目前仍有這些感受。

請理解因為調查還在進行中，我今天能夠說明的內容有限，至今為止究竟發生了什麼事，我準備了一份筆記，來清楚對各位解釋。

首先，我本人從未參與賭博、從未代替別人下注，或是拜託別人替我下注，我也從來沒有委託任何人，從我的個人帳戶匯錢給組頭。

直到數天之前，我完全不知道他（水原一平）涉入了這些事情。

直接說結論，他從我的帳戶盜取款項，然後對各位說謊，這就是結論。

▲▼美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍球星大谷翔平25日召開記者會。（圖／路透）

▲大谷翔平26日就前翻譯員水原一平涉簽賭與竊盜案，首度面對媒體。（圖／路透）

首先，上週末在韓國，我的經紀人接到媒體聯絡，詢問我是否參與非法博彩公司的違法賭博。水原一平沒有告訴我有這個採訪要求，我本人沒有收到任何聯絡。水原一平告訴包括經紀人在內的所有人，那筆錢是替某位友人償還借款，而非替他本人。

隔天進一步詢問後，水原一平才對我的經紀人表示，這是他本人的債務。然後他告訴經紀人，我替他代為償還債務。

這一切全部都是謊言。

水原一平沒有告訴我有採訪要求，甚至對經紀人說謊，稱我已經和他說過話、溝通過了。他也對球隊說謊，稱已和我溝通過了。

我首次知道賭博問題是在韓國第一戰之後的球隊會議上。在那次會議，他完全用英語發言，我當時沒有翻譯，沒有完全理解他的發言內容，但大致上知道在說什麼事情，也隱約感受到某種違和感。

會議當時，我不知道水原一平有賭博成癮問題，當然也不知道他有債務。他跟我說，等回到旅館再跟我詳細說明，現在先等一下。

▲▼美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍球星大谷翔平與隨行翻譯水原一平。（圖／路透）

▲大谷翔平與水原一平。（圖／路透）

回到旅館後，我才第一次從水原一平那裡知道，他欠下巨額債務。

當時他告訴我，他未經許可進入我的帳戶，並向博彩公司轉帳。

我還是覺得很奇怪，因此叫來經紀人討論，經紀人才第一次知道他也被騙了，因此趕快聯絡道奇隊以及律師。律師表示，將以竊盜和詐欺向警方及當局報案。

這就是事件原委。當然，我沒有參與賭博，關於我轉帳的事情也全部不是事實。

老實說，我不認為「震驚」這個詞是準確的，過去一週，我感受到比這更糟糕的感覺，無法用言語表達。

不過，賽季即將正式開始。接下來將交給我的律師，我本人也願意全力配合警察當局。

儘管很難排解心情，但我想要以嶄新的感覺開始這個賽季，因此很高興能有這次發言的機會。這就是我今天能夠說的全部內容，因此沒有問題環節。以上，感謝大家。

ET快訊
白沙屯媽急行軍！他剛走完「巧遇不老男神」　大票人羨慕炸
女友愛上他求分手　小鮮肉被大叔割脖慘死
短裙妹當街玩大法師！　走光狂P草莓
快訊／LEXUS NX、HONDA FIT　安全評等出爐
果粉注意！iPhone換電池「限時限量」折700元
黃國昌爆氣拍桌走人　柯建銘還原「6秒18字」：他插話我也忍啊
泡湯片又外流！4男6女慘淪主角　皇池急喊：不轉傳、不上車
00939砸錢叫陣！487對戰168　散戶嘆：有錢人的世界
快訊／NBA球員涉賭遭調查！　這2場傷退太巧
竹科深夜大火！「緯創、揚明光大樓」竄火舌濃煙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

20歲拳王猝逝！教練PO「遺體合照」掀眾怒　《第一神拳》作者發聲

大谷翔平「親自闢謠」100人塞爆會場！記者大排長龍　要排半小時

1死暴增近80人住院！小林製藥紅麴保健品出包　將見死者遺屬

6度強調水原說謊！　大谷翔平記者會「不給問」原因曝光

每小時6.4萬台幣！　大谷砸錢聘請「好萊塢超級律師」

吃完就記住內容！他失手轉印型錄變「記憶洋芋片」　1300萬人朝聖

大谷記者會僅12分鐘「不給發問」　聲明全文曝光

快訊／服用小林製藥「紅麴保健食品」3年　日本1患者身亡

大谷首開記者會澄清　律師分析1動作：他很緊張但沒說謊

機車路口對撞轎車！　騎士「空中噴轉3圈半」墜地亡

媽祖指示「派兵馬來接」勇腳伯追百公里！終於上車了

香燈腳NG行為！白沙屯媽祖鑾轎「禁觸摸」

新啦啦隊女神「一粒」爆紅　俏皮舞步跳葉保弟應援曲

幸運新人！媽祖趕路突回頭　鑾轎搖晃20秒「吃喜糖」祝福

媽祖未停3姊弟車禍路口　現場小志工失望相擁痛哭

信徒高吊8M鞭炮迎白沙屯媽　出動18吊車！還有七彩煙火

媽祖指示「派兵馬來接」！勇腳伯追百公里　終於上車了

粉紅超跑停無人迎拜休息站　信眾：感恩媽祖體恤香燈腳

《海角七號》合體！飆《國境之南》　范逸臣Cue田中千繪…搶拍笑了XD

準備要打烊客人還在逛！　全程關燈＋製造動靜暗示

20歲拳王猝逝！教練PO「遺體合照」掀眾怒　《第一神拳》作者發聲

大谷翔平「親自闢謠」100人塞爆會場！記者大排長龍　要排半小時

1死暴增近80人住院！小林製藥紅麴保健品出包　將見死者遺屬

6度強調水原說謊！　大谷翔平記者會「不給問」原因曝光

每小時6.4萬台幣！　大谷砸錢聘請「好萊塢超級律師」

吃完就記住內容！他失手轉印型錄變「記憶洋芋片」　1300萬人朝聖

大谷記者會僅12分鐘「不給發問」　聲明全文曝光

快訊／服用小林製藥「紅麴保健食品」3年　日本1患者身亡

大谷首開記者會澄清　律師分析1動作：他很緊張但沒說謊

機車路口對撞轎車！　騎士「空中噴轉3圈半」墜地亡

大谷翔平12分鐘親自聲明　美媒仍列出4大疑點待解

勇士格林才說完「不在乎」他們　火箭9連勝追到僅差0.5場

藍提案停砍公教年金　綠黨團引述馬英九：年金今天不改，明天會後悔

這不是愚人節！4／1第二波水逆「4星座重災」

高虹安幕僚遭爆盧砲+性騷　他評「國民懶X」挨告！判賠10萬確定

女子聽信謠言想「餓死」腫瘤！暴瘦22公斤　女兒嚇壞急送醫

富邦悍將4月初開幕周　林昀儒、林郁婷、吳詩儀來開球

20歲拳王猝逝！教練PO「遺體合照」掀眾怒　《第一神拳》作者發聲

李多慧IG追蹤「退光樂天女孩」遭批忘恩負義　知情人士說話了

白沙屯媽急行軍！他剛走完「巧遇不老男神」　大票人羨慕炸

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

國際熱門新聞

綠帽尪派對上揭穿小王　2人裸身偷情片播出

即／日本1患者服小林製藥保健品3年後身亡

冰淇淋「偷灌精液」販賣！老闆公然手淫畫面瘋傳

小林製藥紅麴吃了致腎病　住院增至26人

大谷首開記者會　律師：他很緊張但沒說謊

65歲男獨得562億元獎金　突然失蹤

他失手複製「記憶洋芋片」　千萬網友朝聖

日媒爆：大谷在更衣室「怒吼飆罵水原」

匈牙利賽車失控「衝出跑道」　4觀眾被撞死

聯合國安理會通過決議　要求加薩立即停火

機艙內最噁地方！　空姐曝「噁心真相」真心勸別去碰

韓國最大在野黨主席稱「台海與韓國無關」

大谷記者會否認知情　日網鬆口氣：終於放心

英宣布對中制裁　外相：網攻令人無法接受

更多熱門

相關新聞

大谷翔平手術後今天首度練投50球

大谷翔平手術後今天首度練投50球

道奇隊大谷翔平今天公開向媒體宣讀聲明，說明與水原一平簽賭事件的關係，馬上就投入練習，而且是去年右手肘開刀後，第一次投球訓練。

大谷首開記者會　律師：他很緊張但沒說謊

大谷首開記者會　律師：他很緊張但沒說謊

大谷記者會否認知情　日網鬆口氣：終於放心

大谷記者會否認知情　日網鬆口氣：終於放心

快訊／大谷翔平記者會重點整理

快訊／大谷翔平記者會重點整理

快訊／大谷：水原偷了錢還撒謊

快訊／大谷：水原偷了錢還撒謊

關鍵字：

大谷翔平MLB簽賭國際水原一平體育

讀者迴響

熱門新聞

台南安定區土地直飆　蘇厝約200人一夕致富

即／老闆為女人殺前員工　他遭割頸大出血慘死

他追白沙屯媽打造休息專車！上路3天悲劇了

即／竹科深夜大火！緯創、揚明光大樓竄火

全聯開出3張頭獎發票！共22萬獎項快來對

快訊／大谷翔平召開記者會！　還原「案件爆發經過」

蔡沐妍臉書關了！認「不想給人家蹭」：我都沒好處

13歲新郎娶妻影片曝光　驚動當地政府喊卡

北投皇池再爆2對情侶被偷拍！

吳宗憲吐槽「通告費2000都算多」！香蕉大方認：是好事

路人撿到1200發彈殼　中和警認了：我們遺失的

快訊／大谷翔平記者會重點整理

獨／台中父子雙亡！36歲兒是清泉崗憲兵士官長

吳宗憲搭商務艙「爆尷尬場面」！

蘇花斷崖男屍身份確定！獨居貢寮無妻無子女

更多

最夯影音

更多
媽祖指示「派兵馬來接」勇腳伯追百公里！終於上車了

媽祖指示「派兵馬來接」勇腳伯追百公里！終於上車了
香燈腳NG行為！白沙屯媽祖鑾轎「禁觸摸」

香燈腳NG行為！白沙屯媽祖鑾轎「禁觸摸」

新啦啦隊女神「一粒」爆紅　俏皮舞步跳葉保弟應援曲

新啦啦隊女神「一粒」爆紅　俏皮舞步跳葉保弟應援曲

幸運新人！媽祖趕路突回頭　鑾轎搖晃20秒「吃喜糖」祝福

幸運新人！媽祖趕路突回頭　鑾轎搖晃20秒「吃喜糖」祝福

媽祖未停3姊弟車禍路口　現場小志工失望相擁痛哭

媽祖未停3姊弟車禍路口　現場小志工失望相擁痛哭

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面