日媒「獨家訪問」田中真美子！大谷粉絲見嫂子遭換臉　怒嗆沒有水準

▲大谷翔平新婚妻子田中真美子，曾於2017年以日本女籃國家隊身份，來台參與世大運賽事。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／編譯

美國職棒大聯盟道奇隊日籍球星大谷翔平連日來受到全球媒體矚目，先是公開老婆的真實身分為女籃前國手田中真美子，使其成為媒體關注焦點，接著又陷入貼身口議水原一平涉賭之爭議。就有日媒在節目中號稱「獨家專訪」到田中，然而影像播出後，才驚覺是同名同姓的另一人，令電視機觀眾怒喊簡直被詐騙。

根據日媒《週刊女性》，TBS電視是一間以關東地方為播出區域的無線電視台，在其24日所播映的周日午間時段長壽節目「交給現子吧」則討論到近來備受關注的大谷一連串爭議，包括水原一平遭到道奇隊解雇的原因、水原涉賭的細節，直到節目的後半段才終於放緩氣氛，播放鏡頭捕捉到田中真美子的各種畫面。

隨著田中真美子的出現，引起大谷粉絲們的熱烈關注，鏡頭總共捕捉田中17次，穿搭單品、價格都備受討論。此時，TBS主播宇內梨沙喊道，「交給我們吧！接著請一起欣賞針對田中真美子的獨家專訪內容。」

只不過畫面一轉，並非觀眾所熟悉的「大嫂」田中真美子，而是一名在愛知縣經營美髮沙龍的同名同姓老闆娘，就連主播宇內梨沙看到螢幕畫面也直接驚訝地喊了一聲「ㄝ」。

該名定居在愛知縣的田中真美子對節目透露，她是自從和丈夫結婚後，因為遵循冠夫姓的原則，所以才會將姓氏改為田中，因此對於最近掀起的「大谷選手效應」，使自己能夠登上電視採訪，她向和丈夫完婚的決定表達萬分感謝。

不過對於節目「交給現子吧」居然使用諧音梗進行文字遊戲上的詐欺，電視機前被騙的粉絲可就不那麼開心了，他們紛紛在網路社群留言，「前面用大谷老婆的相片對觀眾釣魚，然後播出這種東西，真的沒問題嗎」、「這是什麼老掉牙的騙人手法」、「玩這種同名同姓的文字遊戲，看來無線台的水準也就如此」。