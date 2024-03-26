大谷首開記者會澄清　律師分析1動作：他很緊張但沒說謊

▲美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍球星大谷翔平。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍球星大谷翔平25日召開記者會，回應隨行翻譯水原一平竊盜、非法賭博一事，透過翻譯使用日文、英文發表聲明，並未開放媒體提問。專業律師表示，大谷說明的內容比想像中深入，「不像是在說謊，但是在非常緊張的狀態下說話。」

大谷25日召開記者會，採用聲明的方式回應水原涉賭事件，他透過日文發表後，翻譯艾爾頓（Will Ireton）再用英文說一次，沒有問答環節，也沒有電視攝影機或靜態攝影。

面對外界質疑大谷成為讀稿機，東京律師菊間千乃向《朝日新聞台》表示，其實大谷說明的內容比想像中更深入，「雖然說有筆記，但絕對不是單純念筆記，而是用大谷先生自己的話。」

菊間說，大谷說話之間有些地方明顯地在壓抑情緒，偶爾出現主語不明確的地方，「那是想要表達自己內心的想法，卻無法好好地表達出來，翻譯也有一邊確認一邊翻譯，不像是在說謊。」

菊間指出，大谷很認真的表達出想說的話，「不過，（說話速度）比平時說話快，手的肢體動作也變多，是在非常緊張的狀態下說話。」

大谷在記者會中表示，由於案件已經進入調查，所以無法透露太多細節，但他透過自己的聲明為大家解釋事情的來龍去脈，「對於自己信任的人犯下這樣的錯誤，自己也感到很驚訝和難過。」

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