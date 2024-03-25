被棒球擊中胸口！6歲童「心臟驟停」當場死亡　媽1動作3分鐘救命

▲男童被球擊中後突然心跳停止。（圖／翻攝自Instagram／sarahstuebe）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州6歲男童奧斯卡(Oscar Stuebe)近來在棒球球場上時，突然遭球擊中胸口，當場心臟驟停，昏倒在球場上，幸好母親斯圖貝(Sarah Stuebe)見狀立即上前做出一舉動，才成功救回兒子性命。

與7歲哥哥一同是當地小聯盟棒球隊成員的6歲男童奧斯卡，10日於沃思湖(Lake Worth)所舉行的比賽中，由於球員不足，臨時被教練要求上場代替哥哥接球，沒想到胸口慘遭球擊中，立即呼吸困難並倒地。

母親斯圖貝當下發現兒子情況不妙，身為護士的她立即在3分鐘內幫兒子CPR急救。父親萊利(Riley)表示，「兒子一切都變得僵硬，手指很僵硬、手臂僵硬、雙手僵硬，可以看得出來他無法控制自己的身體」，斯圖貝則補充，她發現兒子當下已經死亡。

奧斯卡在接受CPR急救後，被緊急送到當地醫療中心繼續接受治療，雖然隔天甦醒時一度神智不清並且出現幻覺，再度陷入沉睡後醒來已經恢復正常。

斯圖貝表示，兒子因為受到撞擊而引發的心悸病症雖然發生情況十分罕見，但事發時若沒有立即在3分鐘內進行CPR，患者的生存機率只有百分之五，由於棒球等球類運動是容易引發心悸風險的活動，她希望提醒所有從事相關運動的孩子，要記得戴上護具。