恐攻逃生正面撞上槍手！男「飛撲奪槍」擊倒他　救數十人卻疑似丟命

▲俄羅斯音樂廳22日發生恐怖襲擊時，有一名男子英勇地回擊襲擊者，救了數十人的性命。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日發生恐怖攻擊，導致至少143人死亡。事發當晚，突然爆發的襲擊嚇壞了現場不少人，場面混亂不已，但一名英勇的男子卻勇敢回擊襲擊者，為其他人爭取到充足的逃生時間，救了數十人的性命。

據今日俄羅斯報導，這起襲擊發生於搖滾樂團「野餐」（Picnic）的演出開始前。當時，數名身穿迷彩服的槍手突然闖入音樂廳，近距離朝群眾開槍掃射後，在廳內丟擲了幾枚易燃物品，放火焚毀建築。

61歲的演唱會觀眾埃琳娜（Elena）描述，當倉皇而逃的觀眾跑向舞台後方時，一名槍手突然擋住了他們的道路，試圖朝這些正在逃命的人開槍。

就在眾人絕望認為要命喪於此時，一名年輕男子突然撲向槍手，英勇地反擊對方，「我沒有看到他是怎麼跳下去的，但我看到他從槍手的手中奪過機槍，並用槍托將對方擊倒」。

男子的英勇事蹟為其他人爭取到了充足的逃生時間，數十名觀眾趁男子制伏槍手的時候，連忙從緊急出口逃走，不過埃琳娜表示，「我不知道他是否還活著，因為我在那之後就再也沒有見到他，而且大廳很快又傳來了槍聲」。