只是為了錢！俄恐攻上百死　嫌拿17萬奉命「殺光音樂廳所有人」

▲男子自稱是1998年出生的Shamsuddin Fariddun，為了錢接下恐攻任務，血洗音樂廳。（圖／翻攝自RT）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯克洛庫斯音樂廳（Crocus City Hall）22日恐攻事件震驚國際，其中一名落網嫌犯宣稱開槍犯案只是為了錢，對方開價50萬盧布指示他「殺光音樂廳裡所有人」，但逃亡期間不小心把銀行卡片弄丟了。

俄羅斯衛星通訊社、RT報導，根據俄媒RT總編輯西蒙尼楊（Margarita Simonyan）在社群平台Telegram發布的嫌疑人審訊影片，其中一名男子自稱是1998年出生的Shamsuddin Fariddun，早在一個月前就有匿名者透過Telegram與他聯繫並提供武器，在與特定人士的助手交談後，他決定參與恐攻行動，並在3月4日從土耳其來到俄羅斯。

男嫌更稱，在音樂廳大開殺戒只是為了錢，攻擊任務為「殺光音樂廳裡所有人」，對方願意開價50萬盧布（約新台幣17萬元）請他殺人，先給一半費用、尾款事成後再給，只不過在案發後逃亡期間，他不小心把銀行卡片弄丟了。部分俄媒提及，這項任務的費用後來調整至100萬盧布。

克洛庫斯音樂廳22日晚間遭到槍手掃射血洗，無辜民眾命喪恐怖攻擊的畫面震驚國際，伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案。當局逮捕11名涉案人士，包括4名直接參與攻擊的恐怖分子。

▼俄媒先前揭露死亡人數為143人，不過莫斯科州長稱死亡人數為133人。（圖／路透）