俄羅斯升高官方用詞　承認入侵烏克蘭是「戰爭」

▲克里姆林宮發言人佩斯科夫22日表示，「與烏克蘭處於戰爭狀態。」（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭邁入第3年之際，俄國一直將這場衝突稱為「特別軍事行動」，然而克里姆林宮22日首次升高官方用詞，表示與烏克蘭正處於戰爭狀態，戰事措辭轉變顯示出戰況升溫，莫斯科可能準備進一步動員。

據路透社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日向俄媒《辯論與事實》（Argumenty i Fakty）表示，「我們正處於戰爭狀態。是的，一開始只是『特別軍事行動』，可是一旦西方集體與烏克蘭站在同一方，他們成為一個組織，這對我們來說就演變成一場戰爭。」不過佩斯科夫事後在記者會上澄清，這場衝突在俄羅斯法律上仍被視為特別軍事行動。

R. Politik政治分析公司負責人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）指出，「現在官方已正式宣布：特別軍事行動被認為是一場戰爭。當然，特別軍事行動事實上早就變成一場戰爭，但這是一條心理界線，跨越這條線，對於人民和菁英提出的要求，可能就會與特別軍事行動期間有所不同。」

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯總統普丁將其稱為「特別軍事行動」，並禁止媒體使用「戰爭」一詞，違者將以散布虛假消息、抹黑武裝部隊為由，判處數年監禁。如今官方對於戰事措辭的轉變似乎意味著，當局或將宣布進一步動員以增加前線人力。俄國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）20日曾透露，近期將新建2支軍團及30個編隊兵力。