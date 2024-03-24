還原恐攻現場！觀眾被鎖音樂廳屠殺　槍手「從背後掃射」屍體堆成山

▲倖存者們還原俄羅斯音樂廳22日爆發的恐怖襲擊全過程。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日晚間發生恐怖攻擊，造成至少143人死亡、120多人受傷。襲擊發生後，不少倖存者還原了這場殘酷大屠殺的恐怖過程。

據今日俄羅斯報導，當地22日晚間8時左右，數名身穿迷彩服的槍手趁搖滾樂團「野餐」（Picnic）的演出開始前，突然闖入音樂廳，近距離朝群眾開槍掃射，還在廳內放火燒毀建築。

一名倖存者告訴BBC，由於襲擊發生得很突然，所以她一開始沒有意識到發生了什麼，甚至以為傳來的槍聲只是煙火音效，直到她看到大廳前面幾排的人開始倉皇而逃，才發現這是一場恐攻。

攝影師大衛（Dave Privov）形容，槍手們闖入音樂廳時，他與友人正在陽台上聊天，回過頭時，只見廳內有不少人已被槍手們擊倒，屍體隨處倒臥在地板上，彼此疊在一起，堆成一座小山，嚇得他們立刻趴下，緩慢而悄無聲息地偷偷爬出去。

不過，不少倖存者都表示，要離開案發現場其實並不容易，因為音樂廳當時有不少門都已被鎖上，而槍手發現人們試圖逃跑時會立刻開槍。其中一名倖存者表示，「他們在我們的身後開槍，並大喊『趴下，別動！』我幾乎已經忘記自己是怎麼逃出來的。」

俄羅斯太空人劉明（Valery Ryumin）和康達科娃（Elena Kondakova）的女兒柳米娜（Evgenia Ryumina）也是這場恐攻的受害者之一。她形容，自己不得不以屍體掩蓋身體，悄悄爬出音樂廳，才得以保命，不過由於柳米娜在逃生過程意外丟失了身分證，而被當局誤判為死者之一。