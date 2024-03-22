　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為何水原能掌握大谷銀行帳密？日球員依賴口譯員　吃喝拉撒全靠他

記者羅翊宬／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前往南韓首爾參加開幕賽之際，被爆出貼身口譯員水原一平盜竊他帳戶450萬美元從事非法賭博，外界質疑為何水原能夠掌握大谷的銀行資料。美媒對此分析，其實日籍球員來到美國後高度依賴口譯員，從記者會到練球皆貼身陪伴，因此掌握基本資料也是有可能的。

▲▼大谷翔平和貼身口譯員水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平和貼身口譯員水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

根據美媒《華爾街日報》，大谷翔平2012年進入日本職棒北海道日本火腿鬥士後，才有機會結識為外籍球員進行口譯的水原一平，之後大谷2018年進入美國職棒大聯盟、加入洛杉磯天使隊，才將水原一同帶到美國，此後兩人幾乎形影不離，不僅是職場上的合作夥伴，更是生活中的貼身秘書。

其實，水原一平的工作並不僅止於負責大谷和外界溝通的口譯，他還會親自管理大谷的日常作息與行程，陪大谷參加投接球訓練和賽前熱身，以及球場迎接工作，甚至還會協助拿大谷的行李和平板電腦，平常也會協助在美國採買日常生活用品。

報導分析，美國職棒大聯盟的外籍球員來自世界各地，其中母語為西班牙語的拉丁美洲球員就佔30%，球隊被規定必須為一名拉丁美洲球員配上一名口譯人員，球員和口譯之間素昧平生；不過，日籍球員的情況卻大不相同，因為美國職棒大聯盟日籍球員相當罕見，因此日籍球員通常都會為自己挑選合適的口譯人員。

▲▼大谷翔平在美國時，日常生活瑣事高度依賴口譯員水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平在美國時，日常生活瑣事高度依賴口譯員水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

來自日本的球員在美國職棒大聯盟相當罕見，因此像是大谷翔平等日籍球員勢必感受到無人可以交談的孤立感，最後只能依賴從母國帶來、能夠以母語溝通的口譯員。

前日本職棒選手（內野手）、曾在投手野茂英雄進入MLB時擔任經紀人的團野村（野村克晃）便在訪談中透露，口譯員的工作其實是包山包海，「口譯員獲得球員高度依賴，包辦球員的日常生活大小事，包括協助球員適應如何在美國租房、租車、開立銀行帳戶、在超市採買。」

據悉，現年39歲、來自日本北海道的水原一平幼年時跟隨家人移居美國，並從美國當地大學畢業，2021年11月曾獲洛杉磯天使隊特別頒發「最優秀翻譯獎」（MVI），大谷翔平也曾在訪談中感謝水原陪伴他度過艱難的奮鬥時刻，雙方關係有如親密戰友。

ET快訊
快訊／2度偷拍外流！　皇池回應了
10億元K他命！擱淺彰化海邊　超扯畫面曝
樂樂媃媃繁星上榜！　人生第一次不同校
雞排妹「判刑3個月」確定！　陳沂爽翻：恭喜前科太太
央行升半碼！　他嘆最大犧牲者是「這2類人」：只能吞
11年創始店！吃到飽突發「結束營業通知」
台南大量養殖蚵「集體爆殼」亡！　損失高達4億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊客起鬨「雷射筆狂射飛機」綠光圍攻畫面曝光！　白目行徑被罵爆

日本德仁天皇夫婦搭專機抵石川縣　視察能登半島強震災區

法國學校收炸彈威脅　學生一開教學平台「驚見斬首畫面」

「偷翻」凱特王妃病歷3人涉案停職　醫院延遲通報恐挨罰7億

海地黑幫老大遭警方擊殺　與安全部隊交戰喪命

在台泰女移工「家鄉尪出軌」秒飛回國報復　刀刺小三老公爆血送醫

美星巴克挨告！換植物奶要加錢「歧視乳糖不耐」　顧客求償1.6億

活春宮！男女公園長椅「激戰到引擎蓋」　忘情張腿畫面曝光

離婚律師盤點「最會偷吃」5大職業！　竟都有1共同點

為何水原能掌握大谷銀行帳密？日球員依賴口譯員　吃喝拉撒全靠他

爸爸骨灰罈用膠帶黏.誦經狂出錯　夏乙薇怒告禮儀社「連道歉都偷拍」

粉紅超跑壓到史上最低！　白沙屯媽祖入校賜福孩童

伊能靜兒子小哈利穿女裝遭批「壞榜樣」　看淡惡評：為什麽還要立這麽多規則

蹦闆爆受害者求助反骨被要錢　孫生PO私訊截圖：關我什麼事

游否希前合作夥伴認做籤2年多　揭密所有手法：深深地對不起

許維恩拚二胎「植入失敗」崩潰大哭！　「凍卵剩1顆」設停損點：拼到45歲

安心亞牽手柯震東曝兩人關係　認戀愛腦「桃花很多卻不自知」

女兒肺癌第四期 母磕頭哭求媽祖「救救她」

大谷翔平翻譯水原一平涉竊大谷1.4億簽賭　遭道奇隊開除

撞涵洞！高雄遊覽車削頭1死　女兒曝「剛報完平安」認屍痛哭

遊客起鬨「雷射筆狂射飛機」綠光圍攻畫面曝光！　白目行徑被罵爆

日本德仁天皇夫婦搭專機抵石川縣　視察能登半島強震災區

法國學校收炸彈威脅　學生一開教學平台「驚見斬首畫面」

「偷翻」凱特王妃病歷3人涉案停職　醫院延遲通報恐挨罰7億

海地黑幫老大遭警方擊殺　與安全部隊交戰喪命

在台泰女移工「家鄉尪出軌」秒飛回國報復　刀刺小三老公爆血送醫

美星巴克挨告！換植物奶要加錢「歧視乳糖不耐」　顧客求償1.6億

活春宮！男女公園長椅「激戰到引擎蓋」　忘情張腿畫面曝光

離婚律師盤點「最會偷吃」5大職業！　竟都有1共同點

為何水原能掌握大谷銀行帳密？日球員依賴口譯員　吃喝拉撒全靠他

爆2度偷拍外流！皇池澄清「同是1年前發生」：絕不是員工做的

貝茲單場6打點創隊史游擊第2高紀錄 首轟出爐獲車子

日本泡溫泉必喝「玻璃瓶牛奶」以後沒了！森永乳業：只賣到3月底

一起守護環境！超商免費送萬顆地瓜　3／23為地球關燈1小時

IU寵弟掏「超級黑卡 」精品一次付清　網認出卡片來歷：存款億以上

甜妹許莉廷床上撒嬌吳子霏！第一印象竟是「對方滿好笑」

小鐘罕見動怒：人都有底線！當眾抖出「他被綠內幕」友不爽秒閉嘴

遊客起鬨「雷射筆狂射飛機」綠光圍攻畫面曝光！　白目行徑被罵爆

香港廉航看好陸客市場　今年再聘500人拓展大陸航點

柯建銘指民進黨團版國會改革拼三月底提出　「絕對不會寫到違憲」

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

國際熱門新聞

帶看千萬豪宅　房仲1動作整棟燒光

帳戶「突多4.4億」夫妻下秒跌落地獄

放學出車禍被輾前推開女兒　爸當場死亡

水原夫人消失　真美子改坐在公婆中間

情侶公園活春宮　女埋頭「上音樂課」全被拍

買不到柏金包！愛馬仕配貨規則遭集體提告

快訊／Meta又掛了　IG被強制登出

水原一平打包回家被拍？日媒闢謠

即／熊本街頭砍人！　男持刀刺傷3女

從小一起玩到大　女發現表哥「花錢看我色片」

台灣11旅客吃京都燒肉店　疑食物中毒送醫

比椰子更狂！8旬阿公「一戰砲彈」塞肛門

日球員依賴口譯　水原如何掌握大谷銀行帳密

專家教「身體2異常」秒辨識AI深偽影像

更多熱門

相關新聞

盼救昏迷愛女一命！婦跪白沙媽猛力連磕18下

盼救昏迷愛女一命！婦跪白沙媽猛力連磕18下

「粉紅超跑」白沙屯媽祖為期9天8夜的遶境，今(22)日來到第5天，此次罕見進入雲林林內、斗六等地，眾多鄉親也都興奮不已，上午9時許停駕在雲林路三段某車行時，一名婦人為了祈求住在加護病房昏迷已半個月的女兒好轉，跪在轎前連磕18下頭，磕到鮮血直流，令人心疼不已。

騙了1550萬元還不夠　警誘捕面交女車手

騙了1550萬元還不夠　警誘捕面交女車手

即／日小田急線新宿站「天花板起火」

即／日小田急線新宿站「天花板起火」

距派出所僅50m！小吃店慘遭潑紅漆

距派出所僅50m！小吃店慘遭潑紅漆

水原一平打包回家被拍？日媒闢謠

水原一平打包回家被拍？日媒闢謠

關鍵字：

日韓要聞北美要聞水原一平大谷翔平影音

讀者迴響

熱門新聞

高雄電信大樓愛店被抄「神級正妹」慘了

不可思議！停轎乾德宮　白沙屯媽祖「顯神跡」...說話了

海底撈店員跳科目三　情侶偷演活春宮

新北割喉案「國中生班導」深夜傳失聯　臉書粉專今晨更新進度

2張千萬發票無人領！全由超商開出　5／6到期

台灣旅行社惹毛一票海外飯店！旅日員工揭奇葩行為

遭蹦闆點名　酷炫道歉了

北投「皇池」再爆新偷拍！3女1男受害

大谷被爆簽婚前協議書金額破210億

帶看千萬豪宅　房仲1動作整棟燒光

電價要漲了！平均調漲11％　全國1434萬戶受影響

孫生私訊蹦闆截圖曝光　怒問「關我什麼事」

李多慧不當樂天女孩　轉戰小龍女

限量快買！超商咖啡「買7送7」爽喝

她抱怨媽媽買「神秘鋼蛋」　內行人曝超強用途

更多

最夯影音

更多
爸爸骨灰罈用膠帶黏.誦經狂出錯　夏乙薇怒告禮儀社「連道歉都偷拍」

爸爸骨灰罈用膠帶黏.誦經狂出錯　夏乙薇怒告禮儀社「連道歉都偷拍」
粉紅超跑壓到史上最低！　白沙屯媽祖入校賜福孩童

粉紅超跑壓到史上最低！　白沙屯媽祖入校賜福孩童

伊能靜兒子小哈利穿女裝遭批「壞榜樣」　看淡惡評：為什麽還要立這麽多規則

伊能靜兒子小哈利穿女裝遭批「壞榜樣」　看淡惡評：為什麽還要立這麽多規則

蹦闆爆受害者求助反骨被要錢　孫生PO私訊截圖：關我什麼事

蹦闆爆受害者求助反骨被要錢　孫生PO私訊截圖：關我什麼事

游否希前合作夥伴認做籤2年多　揭密所有手法：深深地對不起

游否希前合作夥伴認做籤2年多　揭密所有手法：深深地對不起

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面