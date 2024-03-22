為何水原能掌握大谷銀行帳密？日球員依賴口譯員　吃喝拉撒全靠他

記者羅翊宬／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前往南韓首爾參加開幕賽之際，被爆出貼身口譯員水原一平盜竊他帳戶450萬美元從事非法賭博，外界質疑為何水原能夠掌握大谷的銀行資料。美媒對此分析，其實日籍球員來到美國後高度依賴口譯員，從記者會到練球皆貼身陪伴，因此掌握基本資料也是有可能的。

▲大谷翔平和貼身口譯員水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

根據美媒《華爾街日報》，大谷翔平2012年進入日本職棒北海道日本火腿鬥士後，才有機會結識為外籍球員進行口譯的水原一平，之後大谷2018年進入美國職棒大聯盟、加入洛杉磯天使隊，才將水原一同帶到美國，此後兩人幾乎形影不離，不僅是職場上的合作夥伴，更是生活中的貼身秘書。

其實，水原一平的工作並不僅止於負責大谷和外界溝通的口譯，他還會親自管理大谷的日常作息與行程，陪大谷參加投接球訓練和賽前熱身，以及球場迎接工作，甚至還會協助拿大谷的行李和平板電腦，平常也會協助在美國採買日常生活用品。

報導分析，美國職棒大聯盟的外籍球員來自世界各地，其中母語為西班牙語的拉丁美洲球員就佔30%，球隊被規定必須為一名拉丁美洲球員配上一名口譯人員，球員和口譯之間素昧平生；不過，日籍球員的情況卻大不相同，因為美國職棒大聯盟日籍球員相當罕見，因此日籍球員通常都會為自己挑選合適的口譯人員。

▲大谷翔平在美國時，日常生活瑣事高度依賴口譯員水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

來自日本的球員在美國職棒大聯盟相當罕見，因此像是大谷翔平等日籍球員勢必感受到無人可以交談的孤立感，最後只能依賴從母國帶來、能夠以母語溝通的口譯員。

前日本職棒選手（內野手）、曾在投手野茂英雄進入MLB時擔任經紀人的團野村（野村克晃）便在訪談中透露，口譯員的工作其實是包山包海，「口譯員獲得球員高度依賴，包辦球員的日常生活大小事，包括協助球員適應如何在美國租房、租車、開立銀行帳戶、在超市採買。」

據悉，現年39歲、來自日本北海道的水原一平幼年時跟隨家人移居美國，並從美國當地大學畢業，2021年11月曾獲洛杉磯天使隊特別頒發「最優秀翻譯獎」（MVI），大谷翔平也曾在訪談中感謝水原陪伴他度過艱難的奮鬥時刻，雙方關係有如親密戰友。