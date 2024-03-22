惡火暗夜吞噬民宅！母淚眼看全家陷火海　父和4幼兒活活燒死

記者葉睿涵／編譯

美國匹茲堡（Pittsburgh）郊區一棟民宅在當地21日突然發生火警，火勢迅速蔓延，波及到隔壁房屋，附近住戶倉皇逃出，最後造成一名男子和四名兒童死亡，另有三人受傷。

據美聯社報導，鄰居穆爾（Jack Mull）描述，他在20日午夜剛過的時候獨自出門抽菸，不料卻發現不遠處的一座房子居然正冒著熊熊火光，於是他立刻大喊，叫女兒報警，並拿出家中的梯子趕去火災現場施救。

當穆爾抵達火場時，他看見房子的女主人米蘭達（Miranda John）正帶著2名分別為10歲和1歲的小孩站在屋頂後方。穆爾成功將2名小孩救出後，米蘭達試圖闖入火海救出其他孩子，可惜她最後還是被猛烈的火勢燒傷、逼退，只能眼睜睜地看著家人在火海中被活活燒死。

穆爾表示，「我很能了解她的心情，因為你知道你的家人們都在裡面，這是最糟糕的事。」當消防員趕抵現場時，這棟2層樓高的民宅早已被火舌吞噬，但由於附近的消防栓沒有足夠的水來撲滅大火，因此現場的消防員不得不等待當局調派更多的水車到現場才能施救。

消防隊長弗萊（Bill Frye）表示，當消防員們取得足夠的水來控制火勢時，這棟房子早已倒塌，火勢甚至還蠻要到了隔壁的房子，所幸鄰居當時都已撤離，才沒有造成人員傷亡，不過原本起火的房子，27歲的男主人泰勒（Tyler J.King），及其4名小孩都已葬身火海。

當局後來公佈身份，證實在火災中死去的4名幼兒分別為7歲的凱森（Kyson）、6歲的金茲利（Kinzleigh）、3歲的基根（Keagan），以及1個月大的柯賓（Korbyn），而被救出的米蘭達和2名10歲和1歲的小孩都已被送院治療。目前這幾名死者的死因仍有待進一步調查。當局也正積極調查火災的起因，但可能需要一段時間才能得出結論。