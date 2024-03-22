水原一平丟飯碗「打包回家」照片瘋傳！　日媒出面闢謠了

▲大谷翔平與翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

大谷翔平隨行翻譯、39歲的水原一平捲入簽賭醜聞，20日已被道奇隊開除。不久後，社群媒體開始瘋傳他「被踢出道奇隊之後」，拖著大件行李離開的畫面。不過，日本媒體已經出面闢謠。

日媒「ねとらぼ」指出，水原一平攜帶大件行李外出的照片，實際上是「體育報知」（スポーツ報知）於今年2月9日春訓期間拍攝，而他則是在本周的3月21日才被開除。

「體育報知」MLB記者安藤宏太當時在X分享照片時還說，「有這麼多粉絲聚集呢！」粉絲也留言表示，「一平先生真是多才多藝對吧」、「一平先生真是強大的夥伴」、「那個袋子裡該不會裝著デコピン（大谷愛犬名字）吧？」

ESPN等美媒報導，水原一平的銀行紀錄中，至少450萬美元（約新台幣1.43億元）從大谷戶頭匯至一間博弈公司，因此遭到開除。他2021年遇上南加州博弈經紀人包伊爾（Mathew Bowyer）後開始投注運彩，包括國際足球、NBA、NFL和大學橄欖球等，儘管不包括棒球，賭債卻如滾雪球一般，越滾越大，如今終一發不可收拾。

至於大谷翔平委任的律師事務所「Berk Brettler LLP」聲明，大谷是大規模竊盜案的受害者，已經將此案移交給當局。

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