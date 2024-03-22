美教會牧師「花128萬買凶」謀殺女兒男友！　殺手連開多槍

▲加州一名牧師買凶殺人，花費約128萬新台幣只為殺掉女兒的男友。（圖／翻攝自Facebook／RiversidePD）

記者張寧倢／編譯

美國加州警方表示，一名牧師因為涉嫌謀殺未遂遭到逮捕，他被指控在去年花費將近4萬美元（約新台幣128萬元）買凶殺人，謀殺對象正是女兒的男友。報導指出，受害人在車內被人連開多槍，受傷後自行開車前往醫院就醫。

根據華盛頓郵報報導，加州河濱市（Riverside）警方19日發布新聞稿，稱47歲嫌犯帕西拉斯（Samuel Pasillas）在維克多維爾市（Victorville）一個說西語的教會中擔任牧師，但他卻買凶謀殺女兒男友。案發前數周開始，就有多名男子一直在監視受害人。

直到2023年10月21日晚上，55歲槍手塞布雷洛斯（Juan Manuel Cebreros）在維克多維爾市下手行凶，他將開車停在受害人車輛旁邊，對著車內的受害人連開多槍。目前受害人身分尚未曝光，但值得慶幸的是，他當時受傷後就自行開著車前往醫院，並接受了槍傷治療。

▲槍手對著受害人車輛連開多槍。（圖／翻攝自Facebook／RiversidePD）

案件爆發5個月後，警方才查出這場槍擊是一起買凶殺人案，他們發現了帕西拉斯與塞布雷洛斯見面、支付金錢，並提供受害人案發當晚行蹤的證據。帕西拉斯被指控教唆殺人、預謀殺人、殺人未遂與使用致命武器襲擊他人等罪名，塞布雷洛斯則被控共謀、殺人未遂與使用致命武器襲擊他人罪嫌，兩人的保釋金額都高達100萬美元（約新台幣3100萬元）。