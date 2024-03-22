韓男狂捅190刀！同居女友慘死「臉被砍爛」　消防員勸：爸媽不要看

▲ 柳男與鄭女相差4歲，曾是一對愛侶。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／編譯

南韓江原道去年7月發生一起恐怖事件，一名男子在結婚前夕持刀狂捅逾190下，殘忍殺害同居女友，一審判處17年徒刑，二審仍在進行中。死者母親受訪透露，女兒頭頸部遭嚴重砍傷，死狀悽慘到連消防隊員都極力勸阻她認屍，沒能見到女兒最後一面，令她痛心不已。

綜合韓媒報導，本案發生於去年7月24日中午約12時59分，28歲柳姓男子涉嫌在兩人同居的江原道寧越郡公寓內，持刀狂砍24歲鄭姓女友190下致死，犯案後親自打電話報案。

柳男和女友原定今年3月結婚，當時已經開始著手準備，供稱犯案動機是「和鄰居因為樓層間的噪音問題發生爭執，過程中聽到女友說了侮辱性的話，才會激動犯案」。

春川地方法院寧越分院今年1月11日做出一審判決，認為柳男是因噪音等問題承受極大壓力，一時激動犯下偶發性罪行，事後也馬上自首，判處17年有期徒刑。

柳男主張犯罪當時處於精神錯亂或薄弱狀態，認為判刑過重；檢方則不滿量刑太輕，且配戴電子腳鐐命令被駁回，雙方皆提出上訴。

21日播出的JTBC節目《事件班長》公開柳男長相及報案當時的電話錄音，可見他當時雖呼吸粗重，但聽起來情緒穩定，用沒有起伏的語氣對員警反覆說道，「我殺了女朋友」，員警要求他留在現場時也平靜回答，「好的」。

死者母親受訪痛訴，女兒臉部和頸部被砍得最慘，巧合的是趕抵現場的消防隊員正好是女兒的同窗，目睹她的死狀對他造成極大創傷，甚至為此打電話勸她，絕對不能親眼看遺體，「父母看了會活不下去的」，她因此沒能見到女兒最後一面。但據看過遺體的叔叔說法，死者被砍到「臉都認不出來」。

二審法院20日開庭，檢方求處柳男25年徒刑，「看過驗屍報告後非常難過，簡直不忍直視。受害者不曾做出需要被如此殘殺的行為，個人認為判25年都算太輕了。」

柳男律師則聲稱，兩人在案發前沒有激烈爭執，認為鄰居間的噪音問題和準備結婚帶來的壓力可能是造成柳男失控的主因，主張他「不記得自己為何及如何犯罪，清醒過來時犯行已經結束，曾試圖輕生」，考量到他過去並無暴力傾向，可判斷他在犯案當下處於精神錯亂或薄弱狀態，且主動報案自首應獲得減刑。判決預計4月17日出爐。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995