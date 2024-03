最優秀口譯人設大翻車！水原一平登日本英語教科書　書商考慮刪除

▲大谷翔平的貼身翻譯水原一平人設大翻車,出版商考慮將談論到他的內容從教科書刪除。(圖/達志影像)

記者羅翊宬/編譯

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平的貼身翻譯水原一平,昨(21)日遭美媒報導疑似因盜取大谷帳戶450萬美元進行非法賭博,慘遭道奇隊解雇。如今,就連討論水原的英語教科書恐將受到波及,即便通過政府審查,但出版社向媒體表態,若水原涉賭一事經過證實,則會下架原本討論水原的內容。

根據日媒《富士新聞網》、《朝日新聞》,日本政府文部科學省今(22)日審定中學3年級英語教科書,該套教科書預計明年4月起使用,審定合格的教科書包括出版社「教育出版」的教科書,然而該套教科書的選文卻恰巧談論到大谷翔平的貼身口譯員水原一平,內容講述口譯員的工作內容。

該篇文章採取教師與學生對話的方式,有3名角色登場,分別是Ms.King、Bob、Kenta,Bob表示他希望未來能夠從事輔助外籍選手的工作,Kenta則解釋水原一平擔任球隊口譯員時所需負責的工作。

▲水原一平人設大翻車。(圖/達志影像)

Kenta表示,「他(水原)協助大谷選手融入球隊,並從旁支持他的私人生活。」(He helps Otani fit in with the team and supports his private life.);並談論到水原曾獲洛杉磯天使隊頒發最佳口譯員獎的事蹟,「天使隊為了表揚對他的尊敬,頒發最佳口譯獎給他。」(In honor of him their “Most Valuable Interpreter.)

Bob則在最後表示,「真是太厲害了!我還想要知道水原一平的其他事情。」(Amazing! I want to know more about him.)

然而,面對如今水原一平涉賭後人設大翻車,教科書出版商「教育出版」在面對日媒置評要求時則表示,「一旦報導的消息最終獲得證實,則將不得不研擬從教科書刪除討論(水原一平)的內容」,令人感到不勝唏噓。