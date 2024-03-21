南韓政府下周吊扣7千多名住院醫師執照　教授盼政府出面對話

▲南韓政府將於下周針對罷工住院醫師啟動吊扣執照的行政處分程序。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府2月祭出醫療改革，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，並將增額人力分配至非首都圈地區，引發超過1萬2千名住院醫師罷工反對，甚至就連醫學院教授也決定請辭力挺，如今罷工事態已超過一個月，南韓政府再度發出「最後通牒」，表示從下周起將展開吊扣執照的行政處分。

根據《紐西斯通訊社》、《韓聯社》，南韓保健福祉部第2次長朴敏守今（21）日上午在中央事故收拾本部例行簡報會議表示，針對住院醫師們違反業務強制執行命令的行為，政府從下周起將依照原則，正式啟動吊扣醫師執照的行政處分程序。

截至本月19日，南韓境內100間教學醫院之中，共有1萬1935名放棄簽約或離開工作崗位的住院醫師，佔總體比例達92.7%；截至昨（20）日，南韓政府已針對7088名住院醫師寄送啟動吊扣醫師執照行政處分的事前通知。

朴敏守表示，從先前政府寄發業務強制執行命令、醫師執照吊扣行政處分事前通知等案例來看，大部分的住院醫師並未依照規定簽收通知，因此研判未來正式寄出吊扣執照處分通知的時候，也極有可能住院醫師不會依照規定簽收，因此在經過數次的通知後，執照之吊扣將會正式踏上發揮行政處分效力的程序。

▲違反強制復工令的住院醫師，從下周起將會被南韓政府吊扣執照。（圖／VCG）

南韓保健福祉部也強調，各大教學醫院直到今年3月底前，必須在管理系統完成住院醫師聘用登記，也因此符合實習資格的醫師若未能在3月底完成登記程序，則明年將無法成為住院醫師。

至於在3月底前回歸工作崗位，是否就能完全避免政府的行政處分？朴敏守則強調，「並非如此！本人必須對自己的行為負責。立刻回歸工作崗位的醫師、以及延遲許久才回歸崗位的醫師，兩者之間的待遇並不能相同。」

另外，對於南韓醫學院教授以請辭等條件威脅政府讓步，南韓全國醫科大學（醫學院）教授非常對策委員長方載勝受訪時向政府呼籲，政府應該撤回對住院醫師的行政處分、回歸對話，則教授們才有可能回心轉意、收回辭呈。

方載勝強調，醫學院教授並非反對政府的醫科生擴招計畫，而是認為必須經過客觀性的方法驗證其可行性，「政府所發佈的每年擴招2千名醫科生，並非基於客觀數據。」