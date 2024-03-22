兩年內第二人！越南國家主席下台　武氏映春暫代主席

▲越南國會21日宣布，任命國家副主席武氏映春代理國家主席。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

越南國家主席武文賞20日請職獲准，在位僅1年，成為歷來任期最短的國家主席。越南國會21日宣布，任命國家副主席武氏映春代理國家主席職務。專家分析，越南共產黨長期自詡政局穩定，短期卻有2位國家主席相繼下台，顯示出越南內部權力鬥爭的跡象。

越南媒體Vn Express報導，越南共產黨中央委員會20日召開特別會議，解除武文賞（Vo Van Thuong）國家主席、政治局委員、國防和安全委員會主席等職務，並任命現年54歲武氏映春（Vo Thi Anh Xuan）為代理國家主席，直到國會選出新主席。

這不是武氏映春第一次出任代主席，去年1月越南前國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）因轄下多名官員涉違法行為而請辭，武氏映春當時也擔任代理國家主席，在武文賞上任前填補約6周的空窗期。

另據《衛報》採訪報導，新加坡東南亞研究中心研究員阮克江（Nguyen Khac Giang）指出，「不到兩年有兩位國家主席下台，這對於自詡政治穩定的越南來說，並不是一個好兆頭。」阮克江認為，武文賞的卸任暗示越南政局動盪，直至2026年領導層換屆之前，越共內部權力鬥爭將愈來愈激烈。