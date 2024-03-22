在台泰女移工「家鄉尪出軌」秒飛回國報復　刀刺小三老公爆血送醫

▲在台泰籍女移工發現丈夫在家鄉出軌，立刻買機票飛回泰國，持刀刺傷小三與丈夫。（圖／翻攝自Facebook／MGR Online）

記者張寧倢／編譯

泰國一名人妻來台工作，卻得知她遠在家鄉的丈夫和年輕妹子出軌，於是她火速買了機票從台灣飛回泰國，21日凌晨直奔丈夫與小三偷情的飯店，果真當場抓姦在床。她一氣之下拿美工刀刺傷兩人，現場滿地鮮血。

▲出軌的丈夫腰部被刺傷。（圖／翻攝自Facebook／MGR Online）

根據泰媒The Thaiger報導，一名未曝光身分的泰國人妻遠赴台灣工作，她的丈夫則在泰國黎逸府（Roi Et）從事包裹快遞司機，夫妻倆育有3名子女，然而，妻子最近卻從友人那裡得知丈夫出軌，她立刻查出真相並發現丈夫20日晚間約了外遇對象開房間。

人妻隨後訂了一張機票，從台灣飛回泰國黎逸府並直奔偷情飯店，開門時果真看到丈夫和小三就在房裡，她當場盛怒失去控制，用一把美工刀刺傷小三的背部與丈夫的左肩與腰部多處。現場照片房內滿地鮮血，受傷的丈夫坐在地上接受急救人員包紮，並被送上救護車。

▲現場一名坐在救護車上的女子。（圖／翻攝自Facebook／MGR Online）

黎逸府治縣警察局表示，警方21日凌晨3時接獲持刀傷人案件通報後出動，到場時一名男子與一名年約25歲至30歲左右女子已經受傷，男性傷患的妻子在現場一邊痛哭一邊坦承自己就是襲擊者。報導指出，據泰國刑法第295條規定，她將面臨最高2年有期徒刑，或可合併最高4萬泰銖（約新台幣3.5萬元）罰款。