13歲少女遭10人集體性侵！　少年被逮竟求婚：撤告就娶妳

▲少女至今還在醫院接受治療。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）



記者王佩翊／綜合報導

泰國一名13歲少女因為與學姐發生爭執，事後疑似遭到學姐設局找來10名少年性侵得逞。兇嫌案後更將滿身是傷的少女丟棄在路邊。警方目前已經鎖定涉案嫌犯們，其中有5人向警方投案，然而一人接受調查時竟向被害人求婚並表示，只要少女願意放棄指控就娶她回家，荒謬言論也引發撻伐。

根據泰國《第三電視台》等媒體報導，泰國警方14日接獲一名56歲婦女通報稱，她13歲的孫女遭到一群少年集體性侵。警方獲報後介入調查，並鎖定涉案男子，其中有5名15至18歲的少年主動向警察投案，坦承犯行。

報導指出，被害的13歲少女日前與學姐發生爭執，事後學姐表示，想要親自向她道歉，因此邀約她到一個稻田旁的農舍，然而當少女抵達現場後，學姐非但沒有道歉，還找到10名少年集體性侵她。

少女事後遭到其中一名施暴男子騎車載離犯案地點，隨後丟棄在路邊。少女全身滿是瘀青與傷痕，下體也因遭到集體性侵出現撕裂傷，躺在路邊無法動彈。少女的朋友發現後隨即將她帶回家，而少女的阿嬤則立刻將她帶到醫院檢查治療，並通報警察。

警方獲報後鎖定多名涉案少年，其中5名15至18歲的少年坦承犯行，然而卻有另外5名堅決否認性侵，主張只有旁觀。其中一名嫌犯被警方鎖定後，竟還向被害少女「求婚」。少年聲稱，只要女方撤銷指控，他就願意娶她回家。

事後也曾傳出，其實在少女阿嬤最初報案時，警方根本毫無作為，並未立案、調查或是逮捕任何人，一度吃案，直到阿嬤找上網紅爆料，警方才開始有動作。

少女目前仍在院內接受治療，院方也安排心理專家隨時注意少女的精神狀況。