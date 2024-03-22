泰僧侶廟中綑綁性侵14歲少女　母氣炸上門！他竟喊價「願娶回家」

▲泰國24歲僧侶在寺廟裡性侵14歲少女，遭警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國僧侶又發生性醜聞，中部大城府（Ayutthaya）一名24歲年輕僧侶被指控，在寺廟的儲藏室內性侵14歲少女，過程中毆打她腹部，綁住她的手腳，還拍照威脅不能對外聲張。少女母親上門理論，發現僧侶穿著普通人的衣服，說他可以還俗娶回少女，並企圖以40萬泰銖（約新台幣35萬元）私了，只求不要報警。

▲泰國僧侶傳出性侵未成年醜聞。（示意圖，非本文當事人／達志影像／美聯社）

據The Thaiger等泰媒報導，泰國警方20日接獲少女母親報案，指控大城府他勒縣（Tha Ruea）一間寺廟的僧侶性侵她的14歲長女。母親表示，一家人原本住在北部邊境的清萊府（Chiang Rai），但女兒後來到大城府一所學校就讀，逢年過節就會到寺廟打工，賺取外快幫忙家計，不料這卻成了噩夢的開始。

受害少女18日晚間下班前被24歲男僧帕東（Phra Tong）要求幫忙搬東西到儲藏室，結果對方跟著她進門後，立刻把門關上抱住了她，綁住她的手腳並朝她腹部毆打2拳，接著發生性侵，又拍照威脅她不准告訴任何人。少女脫身後打電話向母親哭訴。

▲受害少女與母親到警局作筆錄。（圖／翻攝自Facebook）

少女母親接到電話後連夜趕往大城府，終於在19日半夜抵達，她聽完女兒敘述後心生悲憤，到寺廟登門理論，結果僧侶已經脫下僧服，穿著俗人的衣服，更令她震驚的是，對方竟然說想要娶回少女作為補償，還說可以給20萬泰銖私下和解，後來又增加到40萬泰銖（約新台幣35萬元），試圖說服母女不要報警。

少女母親並未同意僧侶所開的條件，直接向警局報案。他勒縣警方目前已經完成蒐證，並依性侵15歲以下兒童、非法拘禁、人身攻擊等罪名將他逮捕，現暫拘於他勒警局。大城府府級法院已經受理此案，少女已經回到清萊府家中，未來考慮轉學回家鄉就讀。