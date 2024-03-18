巴菲特太早下車？台積電股價翻倍　彭博：AI狂熱勝過地緣政治風險

▲ 台積電股價相較2022年10月低點翻漲一倍多。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「股神」巴菲特（Warren Buffet）2022年第四季因地緣政治風險大賣5180萬股台積電ADR，台積電股價因此暴跌近3成，如今已從當年低點翻漲逾一倍，分析認為是對人工智慧（AI）的狂熱蓋過對地緣政治的憂慮，使得股價持續創紀錄。

《彭博》指出，外國投資人台積電持股比例已提升至近2年高點，支持AI將成為台積電今年最大成長動力的說法。根據瑞士百達資產管理（Pictet Asset Management）數據，全球逾9成用於AI的先進半導體由台積電生產。

巴菲特2022年第四季脫手價值50億美元台積電持股，地緣政治緊張是原因之一，導致台積電股價暴跌27%。且更令人擔憂的是，台灣1月大選選出親美的賴清德，而北京將他視為「戰爭煽動者」。

瑞銀集團（UBS）O’Connor Global Multi-Strategy Alpha首席資訊長Bernard Ahkong分析，儘管地緣政治歷來皆被晶片業視為風險，但產品戰略性質及建立本地供應鏈的企圖，代表地緣政治反而成為業界動力，「我們仍處於半導體上升周期的早期階段」。

人們對台積電的最大的憂慮在於生產過度集中，在台灣製造全世界多數先進半導體，因此海峽兩岸任何軍事升級都將嚴重打擊全球供應鏈。

但AI發展需求抵銷iPhone銷售放緩的影響，使台積電過去2個月營收成長9.4%，股價較2022年10月低點上漲逾一倍，部分原因是主要客戶輝達（Nvidia）股價上漲。為消除市場疑慮，台積電也正推動生產基地多元化。

Allspring Intrinsic Emerging Markets Equity投資組合經理Gary Tan指出，「儘管存在地緣政治方面的憂慮，但考量到業界新興市場缺乏具備相同能力的競爭者，台積電仍是AI及晶片產業更廣泛生產的基礎。」