26歲試管兒非親生子！韓男怒提告　醫院辯：是你老婆外遇

▲南韓一對夫妻發現試管嬰兒的兒子並非男方親生。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

南韓一對夫妻26年前在大學醫院接受試管嬰兒療程，成功誕下一名兒子，然而多年後進行親子鑑定時，卻發現兒子雖為女方的親生兒子，但卻與父親的DNA不一致。夫妻倆怒提告醫院，怎知主治醫師不但神隱，院方甚至辯稱，孩子可能是母親外遇導致的自然懷孕結果。

根據《中央日報》報導，南韓一對目前50多歲的夫妻因為有不孕困擾，1996年在首爾的一間大學醫院接受試管嬰兒療程，並順利在1997年誕下兒子。直到2002年，兒子5歲到一間小兒科就診時，夫妻倆赫然發現，兒子的血型為A型，但夫妻兩人皆是B型。

於是他們特地詢問當初試管嬰兒的主治醫師，當時醫師告知，「試管嬰兒有可能會生出與父母血型不符的孩子。」由於醫師曾提出「相關資料」佐證，因此兩人也相信醫師的說法。然而等到兒子成年後，夫妻倆想要將資料拿給兒子看，讓兒子安心，沒想到此時再去找醫師，醫生卻神隱，而院方更直言，這不是他們的義務。

夫妻最後和兒子一同進行親子鑑定，卻發現兒子與丈夫的DNA不一致，也就是說，男方並非兒子的親生父親。兩人懷疑是院方在體外受精的過程，誤植入其他男性的精子，因此憤而提告。

對此，醫師表示，「不知道」、「想不起來」。而院方則是主張，「可能是女方在療程中與其他男子外遇，導致的自然受孕。」目前訴訟仍在進行中。