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日本靜岡熱海市「開徵住宿稅」！　每人每晚加收200日圓

▲▼ 日本飯店,日本旅館。（圖／CFP）

▲日本靜岡縣熱海市宣布加收住宿稅。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣熱海市議會14日拍板通過「加收住宿稅」的新條例案，新制最快2025年4月就可上路。未來熱海市內約360間的飯店與旅館將會向房客加收每人每晚200日圓（約新台幣42元）的住宿稅，熱海市政府預計1年可獲得約7億日圓（約新台幣1.4億元）的稅收。

根據《讀賣新聞》報導，熱海市推出靜岡縣內首件「住宿稅」條例案，熱海市議會14日全員一致通過，接下來只需等待總務大臣同意，並經過一定宣導時間便可實施，預計2025年4月正式上路。

▲▼ 飯店,酒店。（圖／CFP）

▲未來熱海市內約360間飯店與旅館都將加徵住宿稅。（示意圖／CFP）

新制上路後，只要入住熱海市內約360間飯店與旅館，每位房客每晚需多付200日圓（約新台幣42元）的住宿稅，熱海市政府預計每年可多出7億日圓（約新台幣1.4億元）稅收。而相關收入將會透過於2024年中設立的熱海型DMO（Destination Management／Marketing Organization，觀光地管理法人），用在觀光活動與吸引觀光客的各項措施。

對此，熱海市長齊藤榮表示，「我們會對住宿業者進行詳細說明，並共同打造出讓旅客滿意的城市。」熱海市飯店旅館協會（熱海市ホテル旅館協同組合連合会）理事長森田金清則指出，「我們花了很多時間統整意見，因此該法案能夠通過也讓我感到責任重大。希望這筆收入能夠用於振興熱海的觀光，並藉此吸引更多觀光客到來。」

截至目前為止，全日本已有9個地方政府引進住宿稅政策，其中包含東京都與京都市。

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