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月付6萬住養老院！88歲傲嬌翁「感情糾紛」不住了　走10公里回家

▲退休老翁正志，因為吃醋從養老院逃回家，成為家人重擔。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲退休老翁正志，因為吃醋從養老院逃回家，成為家人重擔。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本一名從企業高層退休的88歲老先生，想繼續維持優渥的生活模式，養老院也非高級不住，結果付出大筆金錢入住，竟然在2個月後就逃跑回家。家人向養老院打聽才發現，原來老先生是因為感情糾紛才負氣離開，現在卻讓家人相當困擾。

日媒《黃金在線》（THE GOLD ONLINE）報導，從企業高層退休的88歲老翁正志（化名，下同），原本和妻子咲（化名）住在家中，由下一代照顧，但正志身體日漸衰弱，下一代決定將他先住進養老院。

當時正志的金融資產至少1500萬日圓（約新台幣318萬元），這筆錢能讓他在退休後享受較安逸的生活，而他本身也很高傲，堅決不肯搬進集體之家，只選擇當地有名的高級養老院，同時認為自己的資產足以支付他的高級享受。

該間養老院光是入住費就要價1000萬日圓（約新台幣212萬元），每月還得付30萬日圓（約新台幣6萬元）的照護費，正志每月則能領到年金24萬日圓（約新台幣5萬元），加上他本人年事已高，認為自己不會待那麼久，若真的惡化，再搬到其他地方療養就行。

結果住不到2個月，家屬有天接到養老院打來的電話，通知他們「正志失蹤了」，家人著急之際，卻見到正志出現在家門口。原來是他「逃院」，步行10公里自己走回家，但關於逃跑回家的理由，他始終不肯鬆口。

家屬詢問養老院，由養老院和其他住戶交談後得知，原來是因為正志與養老院中一名女性住戶關係友好，卻發現對方也和另外一名男性住戶保持友好關係，一時醋勁大發與該名男住戶起了爭執，也不管當初為了入住花了超過資產一半的錢，負氣之下決定離開。

如今沒錢的正志無法再負擔入住其他高級養老院的花費，性格高傲如他也不願入住普通養老院，因此女兒女婿又再度負起照養責任，但兩人也都60好幾，還有工作要做，每日面對傲嬌的正志，生活、精神都嚴重受到影響，每天都在緊張與焦慮中度過。

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