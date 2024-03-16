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韓資深醫師25日起集體請辭　力挺實習醫生抗爭

▲▼ 南韓醫師罷工至今超過3周。（圖／路透）

▲南韓醫師罷工至今超過3周。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓一群資深醫師16日宣布，為了支持實習、住院醫師罷工，全國醫學教授將於3月25日起向所屬醫學院遞交辭呈，集體採取行動，施壓政府解決問題。自上月以來，韓國全境1.3萬名實習醫師之中，超過九成已離開工作崗位，抗議政府增加醫學院招生名額的決定。

韓聯社、法新社報導，20間大學的醫學教授代表15日召開線上會議，包括首爾大學、延世大學等醫學院教授代表，其中16間機構的代表壓倒性贊成力挺院內實習醫師。團體負責人Bang Jae-seung表示，各大學醫學教授已決定從25日起自願提交辭職信，但眾人也達成共識，即在最終確認辭職之前，大家都應該守在各自工作崗位上，盡最大努力治療患者。

Bang Jae-seung並未透露預計在25日提交辭呈的醫學教授具體人數。

南韓醫界2月20日有數千名實習醫師罷工，抗議政府透過增加醫學院招生名額緩解醫師短缺的醫療改革決定，宣稱這將破壞醫學教育與其他服務的品質，造成患者醫療費用增加，呼籲採取措施解決醫師薪酬過低的問題，改善針對醫療事故訴訟過多的法律保護。他們宣稱，政府的決定是壓垮工作過度、薪資過低醫師的最後一根稻草。

罷工至今超過3周，由於嚴重依賴實習醫師，多間大型綜合醫院的手術、緊急醫療處置被取消或延後，患者擔憂可能無法在適當時間獲得治療。

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