南韓近半醫學院教授25日集體請辭　重症病患控將引來「醫療災難」

▲首爾大學醫學院教授協議會非常對策委員會委員長方載勝16日，就教授集體請辭召開記者會。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府2月祭出醫療改革，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，引發超過1萬2千名住院醫師罷工反對，如今罷工行動將滿一個月，面對政府強硬的態度，包括「五大醫院」在內，南韓全國16間醫學院的受決定從25日起投入集體請辭行動，進一步激化目前政府與醫界的衝突。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，由南韓全國20間醫學院所構成的「全國醫科大學教授非常對策委員會」於今（17）日指出，16間醫學院的教授已經決定從25日起投入集體請辭的行動，其中不乏將「五大醫院」（首爾大學醫院、首爾峨山醫院、延世大學塞布蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾聖母醫院）作為教學醫院的教授。

昨（16）日召開總會時，共有來自20間大學醫學院的教授參與，占南韓全國40間醫學院的一半，包括江原大學、建國大學、建陽大學、啓明大學、慶尚大學、檀國大學、大邱加圖利大學、釜山大學、首爾大學、亞洲大學、延世大學、蔚山大學、圓光大學、梨花女子大學、仁濟大學、全北大學、濟州大學、忠南大學、忠北大學、漢陽大學。

▲南韓國務總理韓悳洙前往慶尚南道昌原市，和醫療人員對話。南韓政府堅持擴招醫學生，近日將完成名額分配。（圖／CFP）

江原大學醫大教授非常對策委員會16日表示，若政府不願出面談判，則將不惜集體遞出辭呈。該校183名教授當中，有148名教授（80.9%）參與問卷調查，其中96.6%的人認為政府每年擴招2千名醫科生的決定不太恰當、73.5%的教授表示將個別請辭。

蔚山大學醫大教授協議會非常對策委委員會則於7日召開緊急總會，所有教職員決定將個別請辭；建陽大學醫療院非常對委員會則於13至14日針對142名教授進行調查，參與問答的120名教授中高達92人（76.7%）贊成集體請辭。

首爾大學醫學院教授協議會非常對策委員會曾於11日表示，若政府還未釋出合理的解決方案，則全體教授將集體請辭；蔚山大學醫學院教授協議會非常對策委員會則於7日表示，在首爾峨山醫院召開的緊急總會，來自首爾峨山醫院、蔚山大學醫院、江陵峨山醫院等3間教學醫院的254名教授出席後同意請辭。

▲南韓住院醫師罷工行動仍在持續當中。（圖／CFP）

目前南韓的住院與實習醫師仍無回歸工作崗位的跡象，其中議政府聖母醫院的60名住院與實習醫師更是全體缺席，不僅限制病患看診、就連可動用病床率也跌到只剩一半；至於京畿道高陽市明知醫院、一山醫院、東國大學醫院、國立癌症中心等6間醫院的509名住院醫師中，高達494人離開工作崗位，只有16人回歸醫院。

韓國重症疾患（疾病）聯合會13日發表聲明，「（病患們）每天淌血、痛苦地撐著每一天，若連上級綜合醫院的教授們也集體請辭，則大韓民國不會只有醫療大亂，而是體會何謂『醫療災難』。」