金正恩搭普丁送的豪車　帶女兒視察軍隊呼籲做好戰爭準備

▲金正恩帶著女兒金主愛視察軍事演習。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩收到俄羅斯總統普丁贈送的俄製Aurus Senat豪華汽車，並於15日出席公開場合時，首度搭乘這輛車亮相。就在同一天，金正恩帶著女兒金主愛視察空降部隊軍事演習，呼籲為戰爭做好全面準備。

▲▼ 北韓軍隊15日進行訓練演習。（圖／路透）

韓聯社報導，金正恩胞妹金與正16日並未針對金正恩周五使用這輛汽車多做說明，但提及這輛車的特殊功能用途相當完美可信，強調這輛車是兩國友誼全面發展至新高度的證明。

金正恩去年9月造訪俄羅斯時，普丁邀請金正恩搭乘他的總統專車，在這之後，普丁送一輛豪華轎車給金正恩。不過普丁此舉違反聯合國安理會禁止向北韓供應、銷售、轉讓包括汽車在內等奢侈品的決議。

▲金主愛跟在金正恩身邊。（圖／路透）

另一方面，北韓15日舉行空降部隊訓練，這場演習旨在檢查空降兵在戰時突發情況之下，為任何軍事行動計畫的動員準備情況，金正恩也帶著女兒金主愛到場視察。金正恩表示，北韓人民軍（KPA）的首要任務就是要為戰爭做好充分準備，所有軍人要用強大意志堅定武裝自身對抗敵方。

根據北韓官方公布的照片，金正恩也帶著金主愛造訪溫室農場。

▼父女倆也造訪溫室農場。（圖／路透）