東京驚現「花粉光環」！氣溫回升破20度　花粉大量擴散

▲關東各地都目擊到「花粉光環」。（圖／X／@hazureva_ken@adstoshi6510）



記者王佩翊／編譯

日本全國各地16日整體放晴，氣溫回升，不過也導致花粉大量飄散，甚至出現「花粉光環」。花粉飛散問題將一路持續，並在3月下旬迎來檜木花粉的高峰，前往日本旅遊的民眾務必注意清潔，防止過敏。

根據《日本氣象協會》報導，由於本州地區附近被高氣壓覆蓋，因此16日多處有日照，白天以比15日更快的速度升溫，部分地區已經出現4月的高溫。東京都心16日上午11時6分就已經達到20度，而這也是自2月20日以來，時隔25日再度突破20度。

除此之外，千葉縣鴨川市、愛知縣新城市以及三重縣尾鷲市16日上午11時以前就已經突破20度。

儘管各地回溫，但是花粉問題也不容忽視，東京都內已出現「花粉光環」。花粉光環為陽光照射在花粉顆粒上，經過折射後形成的不同顏色光圈，如同彩虹一般。因此每當網友們在網路上分享花粉光環的照片，就代表日本的春天正式來臨。

專家也提醒，一旦出現花粉光環就代表已經有大量花粉飄散，因此外出返家後務必要將衣物上的花粉抖落並更衣，同時洗臉漱口，以免造成過敏。