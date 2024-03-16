東京驚現「花粉光環」！氣溫回升破20度　花粉大量擴散

▲關東各地都目擊到「花粉光環」。（圖／X／@hazureva_ken@adstoshi6510）
記者王佩翊／編譯
日本全國各地16日整體放晴，氣溫回升，不過也導致花粉大量飄散，甚至出現「花粉光環」。花粉飛散問題將一路持續，並在3月下旬迎來檜木花粉的高峰，前往日本旅遊的民眾務必注意清潔，防止過敏。
根據《日本氣象協會》報導，由於本州地區附近被高氣壓覆蓋，因此16日多處有日照，白天以比15日更快的速度升溫，部分地區已經出現4月的高溫。東京都心16日上午11時6分就已經達到20度，而這也是自2月20日以來，時隔25日再度突破20度。
調布周辺はちょっと暑いなって感じる陽気です。— はずれ馬 けん × おーうち とーる (@hazureva_ken) March 16, 2024
でも来週はまた寒くなるよ
って言ったら
林さんが
『ぃやだぁ〜ん』
と言っとります。
このあと阪神大賞典の予想です。
よろしくです☺️#ラジオボンバー #花粉光環 #イマソラ pic.twitter.com/jYGtekuwwU
除此之外，千葉縣鴨川市、愛知縣新城市以及三重縣尾鷲市16日上午11時以前就已經突破20度。
儘管各地回溫，但是花粉問題也不容忽視，東京都內已出現「花粉光環」。花粉光環為陽光照射在花粉顆粒上，經過折射後形成的不同顏色光圈，如同彩虹一般。因此每當網友們在網路上分享花粉光環的照片，就代表日本的春天正式來臨。
專家也提醒，一旦出現花粉光環就代表已經有大量花粉飄散，因此外出返家後務必要將衣物上的花粉抖落並更衣，同時洗臉漱口，以免造成過敏。
神奈川県横浜市#花粉飛散 #花粉光環 #花粉観測 #花粉飛散 pic.twitter.com/N177BOgOfL— Toshi@横浜 (@adstoshi6510) March 16, 2024
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