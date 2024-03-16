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小孩借爸媽手機登遊戲！　綁定信用卡「瘋狂課金」損失數萬元

▲▼手遊,打手遊,手機。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲日本調查發現，有很多孩童會在未經同意的狀況下，直接用父母的手機或信用卡儲值。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張方瑀／綜合報導

許多人在玩手遊或電玩時，都會「課金」花錢購買稀有裝備升等，而日本調查發現，有很多孩童會在未經同意的狀況下，直接用父母的手機或信用卡儲值，自2023年初至今，已有超過3000件投訴個案，平均「損失金額」高達33萬日圓，其中更有6.5%的個案是被儲值超過100萬日圓（約台幣21.6萬元）。

日本國民生活中心（国民生活センター）表示，日本小學生、國中生、高中生擅自在網路上課金的案件持續增加，相關的諮詢案件在2022年有4024件，而從2023年初至今年1月，已經有超過3107件。

在2022年的諮詢案件中，有49.7％的儲值金額約在10萬至50萬日圓，其次是5萬至10萬日圓佔16.8％，再來是50萬至100萬日圓佔14.1％，而超過100萬日圓的也佔了6.5％。家長平均損失金額高達33萬日圓（約台幣7.1萬元）。

在其中一個案例中，爸爸將先前用的舊手機給兒子，手機只要連接Wi-Fi就能使用，但爸爸卻沒注意到，手機內綁訂的信用卡並未刪除，所以小孩就在遊戲中拼命儲值了10萬日圓（約台幣2.1萬元）。

而另一起案件則是，國中兒子要網購別的東西，所以父母直接將信用卡資訊輸入孩子的手機裡，結果兒子在過去一年裡，利用這張綁訂的信用卡在手遊儲值超過55萬日圓（約台幣11.8萬元）。

日本國民生活中心提醒，父母讓孩子使用手機時，一定要記得取消信用卡綁訂，或是另外在手機中設定兒童模式，還有網路購物結帳時一定要有指紋認可等保護措施。

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