韓國醫師集體罷工　首爾5大醫院天天虧損上千萬

▲南韓醫師罷工至今超過3周。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓醫界罷工至今超過3周，受到實習、住院醫師集體辭職影響，主要綜合醫院面臨營運危機，首爾五大醫院每日虧損達數十億韓元（10億韓元約新台幣2378萬元）。這狀況讓各大醫院叫苦連天，要求政府擴大低息貸款規模。

韓聯社報導，根據醫界消息，首爾大學醫院（SNUH）每日虧損赤字落在10億韓元左右，且因去年因擴大公共醫療投資虧損900億韓元，加上當前的醫師集體罷工，財務狀況料將進一步惡化，因此把醫院透支額調增至1000億韓元（約新台幣24億元）。

▲南韓大型醫院每日虧損規模達10億韓元以上。（圖／路透）

首爾峨山醫院（Asan Medical Center）的每日虧損也超過10億韓元，病床利用率急遽下降。另一間首爾的實習醫院也表示，由於員工年齡較高，人力成本降不下來，幾乎毫無利潤。

各間醫院虧損規模預計還會繼續擴大，各地醫院目前只能以接受醫護人員無薪休假申請、合併住院病房等方式來減少開支。

▲各地醫院目前只能以接受醫護人員無薪休假申請、合併住院病房等方式來減少開支。（圖／路透）

另外，私立綜合醫院也正在尋求政府援助。根據教育部相關人士的說法，有私立大學醫院向政府提出增加融資預算的請求，但預算問題需要與企劃財政部進行協商，無法立即增加。

南韓政府2月祭出醫療改革，透過每年擴招2000名醫學生，解決醫療人力不足等問題，但卻引發1萬2千多名住院與實習醫師集體罷工反對。缺少醫療人力的醫院不得不減少手術、門診量，先前曾傳出有80多歲病患遭7間醫院以病床不足、沒有醫師等理由拒收，空等1小時後不幸身亡。