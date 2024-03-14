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房事不合想離婚　男回家發現「床上躺裸女」傻：妻子找閨蜜幫忙

▲▼ 正妹,人妻,女子,女人,性感,愛,情侶,愛人,夫妻。（圖／CFP）

▲人妻為了挽回婚姻，竟然找閨蜜和老公上床。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子因為和妻子長期沒有性生活，讓他決定離婚，沒想到妻子為了挽回他竟然找閨蜜幫忙，某天回家時發現妻子閨蜜全裸在床上等他，說願意幫他發洩性欲，讓他傻眼又生氣，懷疑妻子是在故意整他。

這名男子在論壇Reddit上發文，34歲的他和29歲妻子結婚4年，原本性生活十分美滿，然而約1年半前突然不再有性生活，夫妻雖然還是相處得很好，也會親密擁抱，但是妻子不願意和他發生性關係，也不願意接吻。

男子和妻子開始參加婚姻諮商，直到1個月前，妻子獨自作完諮商後告訴他，自己其實是無性戀者，所以才會完全沒有性慾，他雖然還是很愛妻子，但是2人經過長時間討論後，他覺得這段婚姻無法再走下去，決定提出離婚，可是妻子不願意接受。

男子表示，2天前他下班回家時，走進臥室發現妻子的27歲閨蜜竟然全裸躺在床上。妻子坦承，她知道自己無法滿足老公，又不願意讓老公去外面和不認識的女人睡，沒想到和閨蜜訴苦時，閨蜜竟然願意獻身幫忙，才會這樣。

男子表示，當下他氣得把閨蜜趕走，自己也帶著行李搬到飯店去住，「感覺妻子在耍我，我受夠了只想快點做個了斷，有人能給我建議嗎」。許多網友認為，妻子應該也是被逼到無計可施，為了挽回婚姻才作出這麼誇張的事情，建議原PO應該再和妻子好好談談。

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