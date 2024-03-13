南投男登夾報工商廣告徵女友　「有透天厝無房貸」網路熱議

▲有南投民眾刊登夾報廣告徵女友，擁有透天厝和設定、年齡婚姻紀錄等條件引發網友討論。（圖／翻攝「詮通廣告」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

有南投民眾近期在常見的工商類夾報小廣告單上刊登「徵人」訊息，不過徵求的竟是女友，並且寫明自己為透天厝屋主，並設定徵求對象年齡範圍、婚姻紀錄等條件，經網友轉傳後引發熱烈討論。

根據該則廣告內容，該名徵友民眾為一名陳姓男子，自稱為高職畢業、有正當職業，且「有自己的三樓透天樓房」，強調「無房貸」，希望交往對象為30至43歲女性，「離過婚和未婚的都可以」，並附上聯絡手機號碼。

廣告篇幅雖然不大，但在連戀愛結婚都講求時效的網路社群時代，傳統紙本廣告單多是密密麻麻一遍的早餐店「誠徵煎台正職人員，享勞保，健保」、團膳公司「誠徵送餐司機，月薪28000-30000起」，甚至是「二胎貸款，政府合法登記」等工商服務類廣告，「徵女友」三字更顯得醒目又有趣；據了解，陳姓男子年齡也是40出頭，這次透過在地廣告公司協助刊登夾報廣告，希望覓得有緣人。

有網友在茫茫「報海」中發現這則廣告，隨即於許多LINE群組都出現翻拍照分享情形，有人認為目前房價居高不下，名下有房而且無房貸壓力，想找另一半已經佔得先機，也有自稱今年剛好43歲的女性網友直呼：「我還可以（應徵）耶！好感動！」隨即被友人回文吐槽「你已經結婚了，沒資格！」令人噴飯。

不過，也有人認為屋齡、現狀良窳，以及有無長輩等家人同住，好不好相處，也必須考慮。