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老公婚後漸曝本性　「超傷人一句話」讓人妻淚：對婚姻徹底心涼了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲老公婚後漸曝本性，「超傷人一句話」讓人妻徹底心涼。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／趙蔡州報導

男女交往或夫妻相處，除了價值觀的磨合外，尊重與溝通也非常重要。一名女網友表示，她與老公結婚、生下女兒後，漸漸的看出了老公的本性，直到最近老公做了一件非常自私且不尊重人的事情，成為壓垮她的最後一根稻草，讓她對這段婚姻徹底心涼了。

原PO在Dcard表示，自從跟現在的老公結婚、生下女兒後，漸漸的看出老公的本性，最近更發生了一件事求，成為壓垮她的最後一根稻草。她說，因為孩子漸漸長大了，他們開始討論起換車的事情，她希望可以帶孩子去試坐、試推車能不能放後車廂，一切以孩子為主要的考量，老公也答應說好，並要她去查資料。

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然而大約一週後，她還在做功課、找資料，準備約時間一起看車時，老公卻突然說已經跟一位業務朋友下訂了，讓她非常傻眼，訂了什麼車、什麼牌子她都不知道，「這是我們爭吵的開端，我很在意他叫我查資料，結果又自作主張下決定，這個行為根本是完全沒有把我看在眼裡，沒有所謂夫妻間的尊重」。

夫妻,情侶,家人,家庭,吵架,冷戰（圖／CFP）

▲原PO認為，老公自私下訂車子的行為，完全沒有尊重她。（圖／CFP）

她說，她為了這一件事情跟老公吵了好幾天，也跟老公說這一輛轎車不適合，結果老公只冷回一句「已經訂了，不然你想怎樣」，氣得她立刻回娘家，「然而當老公再次出現，一見到面我就潰堤爆哭，這些日子來的委屈、失望一次爆開，他卻只氣憤說，你到底哭什麼，讓我的心徹底涼」。

其他網友看了文章後紛紛感嘆，「這是尊重的問題，不懂的人，遲早在你覺得最不可能、最傻眼的地方背叛你，還會罵你有病」、「東西事小，不能接受的是他的態度，不管未來如何，妳要好好照顧自己」、「希望原PO不是全職媽媽，不然買什麼都沒有說話的餘地了」。

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