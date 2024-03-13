閨蜜要求「幫我陪睡男友」！她真的去了　網三觀震碎：下次3人行？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

三觀崩壞？一名女網友透露，閨蜜的男友性慾很強，每天都想要激情，不過女方不想要，於是就問她能不能代替自己去陪男友睡覺。最後她同意了，也在前幾天和男方發生關係，沒想到事後閨蜜完全不嫉妒還非常感謝，讓她覺得很驚訝。但文章曝光後，網友直呼「你真的去陪閨蜜男友睡覺，我比較訝異！」

原PO在Dcard發文表示，和閨蜜認識2年了，對方男友每天都想要有親密行為，但閨蜜不想要，於是就要她代替自己去陪男友睡覺，男方得知後也同意了。

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於是前幾天她真的到旅館和對方激戰一番，結束後男方還說「謝謝妳幫我發洩我的性慾，我女友都不願意跟我做」，她事後也將此事告訴閨蜜，對方同樣道謝說「以後也希望妳能繼續陪我男友做愛」。但這一連串奇葩經歷，仍讓她不禁直呼「到現在我還是對這件事感到很訝異」。

網友看完後三觀全毀，直說「你還真的去做，我也是感到訝異」、「以後變閨蜜的代理孕母」、「我對你們三個也很訝異」、「你們三人都講好的話…那也沒有什麼好說的」、「改天就三人行了」、「妳看上閨蜜的男友很久了喔」、「到底訝異什麼，做都做了」、「我比較訝異的是你竟然答應了」、「你都做了不就代表你們是一掛的嗎？有什麼好發文的」、「三個人都很奇怪，但就隨便吧」。

也有人質疑，「創得很好，下次別創了」、「我都懷疑A片劇情都是真實改編的」、「酷喔，文章寫得很好，下次再加油」、「這是奇文共賞的一種嗎」，還有網友猜測「會不會閨蜜知道自己男友有性病」、「下一篇閨蜜男友有愛滋，難怪閨蜜不願做愛」。