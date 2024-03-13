賴清德痛心北市虐童案　「行政部門已開專案會議通盤檢討」

▲準總統賴清德。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

針對台北市虐童案件，副總統賴清德13日表示，當得知手無寸鐵的幼小孩童竟遭受如此對待，他和大家同樣心痛不已。他強調，讓孩子能在安全的環境下健康成長，是政府的責任；然而，面對這樣的不幸事件，無論是地方或中央政府，都責無旁貸，「行政部門也已召開專案會議，將儘速針對制度面問題，給予通盤檢討與改善作為」。

賴清德表示，國人朋友無不心疼、悲憤，當得知手無寸鐵的幼小孩童竟遭受如此對待，他和大家同樣心痛不已。他說，讓孩子能在安全的環境下健康成長，是政府的責任；然而，面對這樣的不幸事件，無論是地方或中央政府，都責無旁貸。

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針對此案，賴清德表示，總統蔡英文同樣感到痛心，並且高度關切。關於本案在業務權責單位間，通報、訪視以及照護人員管理上的不足，中央政府主管機關，將全力協助後續檢討、落實，務使地方相關單位從速改善，昨日行政部門也已召開專案會議，將儘速針對制度面問題，給予通盤檢討與改善作為。

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此外，賴清德說，基層社工人員是社會安全網的第一線，承受了非常重要也沈重的責任，他相信多數的社工朋友，對於助人工作皆盡心盡力。因此，他希望在偵辦過程中，執法單位應注意比例原則。他們是第一線的工作人員，但在這樣不幸的案件發生時，不該讓他們在第一線獨自面對。