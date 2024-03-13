還原虐童案時序　鍾沛君轟蔣萬安：愧對市民！

▲台北市議員鍾沛君。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北市1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母虐待致死，台北市議員鍾沛君請社會局提供案情的時間序，結果讓她難以接受，今（13日）重轟北市府，指12月24日凱凱死亡之後，社會局除了停托，就幾乎什麼都沒做，如果不是看不下去的殯葬業者揭露此案，可能永遠無法得知凱凱的不幸！她痛批台北市長蔣萬安，「請問你過去兩個多月在幹嘛？難道還希望老百姓這樣就念著你的好？以這種態度執政，實在是愧對市民！」

鍾沛君表示，凱凱虐死案消息曝光之後，她請社會局提供案情的時間序，但時序出來之後，她完全無法接受。她指出，去年9月26日社工訪視之後，再一次得知凱凱的消息，就是被警分局通知孩子已經死亡，長達3個月才訪視一次，質疑「家人確診就不能訪視的道理是什麼？何況社會局9月就知道，凱凱已經送托將近一個月了還無法自然融入托育地活動，所以做了什麼努力來改善他的狀況？」

鍾沛君透露，更離譜的是，去年12月24日凱凱死亡之後，社會局除了停托，就幾乎什麼都沒做！一個受社會局檢核、發證，管理的保母，虐死了一個孩子，這天大的事，社會局從上到下沒人覺得應該報告市長蔣萬安？或是通報社會？如果不是看不下去的殯葬業者揭露此案，是不是永遠無法得知凱凱的不幸，永遠遺忘他曾經生而為人？

鍾沛君痛批，蔣萬安昨日洋洋灑灑提出了幾項立即改革，還附上了社會局草擬的計畫，「請問你過去兩個多月在幹嘛？難道還希望老百姓這樣就念著你的好？8年了，國民黨好不容易重新拿回台北市政權，卻以這種態度執政，實在是愧對市民！」

鍾沛君強調，做為台北市執政黨議員，她在此鄭重要求市府究責，蔣萬安臉書撰文遠遠不夠，社會局必須繳出完整檢討報告，「誰該負責，就立刻下台。」