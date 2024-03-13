每天有36起虐童！醫曝「變態虐待原因」：滿足心理

▲劉姓保母虐死1歲童。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者朱祖儀／綜合報導

北市一名1歲男童遭劉姓保母姊妹以殘忍手段虐死，消息一出震驚各界。重症醫師黃軒就透露，平均每天有36名兒童受虐，虐童案背後都是很複雜的議題，涉及心理和社會因素，專家就指出有4個可能原因導致，其中包括發洩壓力、滿足變態等。

黃軒在臉書發文表示，平均每天有36名兒童受虐，先前長庚研究發現「兒虐發生頻率與疫情相關」，失業率每上升一個百分比，隔年兒虐率將上升萬分之七；國外研究也顯示，兒虐率與失業率的密切關聯。但為何這些成年人會有虐童行為？他指出，其實虐童案背後的成年人心理分析是很複雜的議題，涉及多種心理和社會因素，專家提出了4個可能因素，如下：

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1.發洩壓力

教師或看護人，因工作和生活壓力（例如失業、家庭不和階）過大，可能會將自己的壓力，發洩到幼兒身上。

2.情緒勒索

有些成年人可能因為無法有效處理和管控自己的情緒慾望，而對周圍進行情緒，失控的勒索，這些包括虐待兒童，造成了重大危害。

3.扭曲成就

一些虐童成年人，可能在自己的社會地位和家庭地位較低，面對弱小的兒童時，就會感到自己強大，從而獲得心理上的慰藉。

4.滿足變態

由於經濟貧困、生活變更、社會壓力等原因，一些人可能會出現人格障礙或性變態等心理問題，而虐待兒童，可能是他們試圖滿足這些變態心理的方式。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



該如何避免虐童事件一再發生？黃軒也說，此事涉及家庭、學校、社區和政府層面，不會只有一個方面或方向弄好就能得到改善，共有6面向可以盡力防範：

1. 提升公眾意識

透過教育和媒體宣傳，提高社會對虐童問題的認識，改變有害的性別和社會規範。

2. 專業人員培訓

為教師、社工、醫護人員等專業人士，提供識別虐兒個案和處理虐兒個案的培訓。

3. 學校資源支援

確保學校有足夠的資源和訓練有素的社工，以識別和介入虐兒個案。

4. 家庭支援計劃

提供家庭訪問服務，幫助家長建立正面的育兒技巧和應對策略。

5. 法律與政策

制定和執行保護兒童的法律，包括禁止暴力懲罰和強制舉報虐兒個案的機制。

6. 社區網絡支持

建立強大的社區支援網絡，為家庭和兒童提供必要的服務和幫助。