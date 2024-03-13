凱凱身亡前3天！北市「無預警」訪視被保母拒　綠議員批毫無敏感度

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凱凱身亡前3天！北市「無預警」訪視被保母拒　綠議員痛批毫無敏感度

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

記者杜冠霖／台北報導

北市1歲多男童去年9月經新北社會局及兒福聯盟轉介劉姓保母姊妹照顧，卻被虐身亡，台北市議員簡舒培今（13日）表示，該案依照社會安全網規範屬於脆弱家庭個案，新北社會局有無認定？依規定該保母因接受在職訓練，但北市社會局卻說沒有資料，北市居托中心去年12月第二次訪視，已經是孩子身亡前三天，卻只因接到保母通知同住家人確診而延期，但之後有無聯絡兒盟社工確認？並沒有，雙北社會局毫無敏感度、責無旁貸。

簡舒培表示，阿嬤求助是因為經濟無法負擔，希望政府給予協助，她也相信新北市府給予的協助，讓孫子轉介到兒盟、進行出養，她相信新北市府轉介兒童安排的保母，但過程中完全沒有看到雙北政府負起責任，這個孩子短短三個月內遭受非人般的對待。

簡舒培批評，北市社會局跟新北社會局事發後冷血回應，都覺得已經轉介給兒盟、政府責任已經終了，令人無法接受，該案依照社會安全網規範屬於脆弱家庭個案，媽媽入監服刑、爸爸找不到、阿嬤經濟有困難，才向新北社會局求助，新北社會局有無認定為脆弱家庭個案，有無專責社工師跟進這個案子、每個月進行訪視跟報告，這個個案從新北轉到台北給保母收托，但期間幾乎沒有派社工訪視，理由就是因為兒盟進行出養、由兒盟社工訪視，所以這是民間團體的事情，不必負責。

簡舒培表示，再者為何這個孩子要出養？新北市社會局第一時間沒有找寄養家庭或是兒少安置機構，而是交由保母照顧，寄養家庭事前審核跟要求，與保母完全不同，為何不能選擇較安全的途徑？

簡舒培補充，當地主管機關交付安置個案給居家人員時，首次必須要有六小時訓練，每年也要在職訓練六小時，但北市社會局說，該個案在職訓練沒有資料，因為北市不曾把安置個案交給保母，所以沒有在職訓練，新北市府有嗎？北市社會局又說，這是兒盟安置的，要問兒盟。

簡舒培指出，這些應該把關的過程都沒有把關，保母是否專業要打上問號，依照北市居托中心三個月訪視一次原則，現行紀錄中，去年9月北市居托中心第一次訪視保母、12月21日第二次訪視，是孩子身亡前三天，是無預警訪視，卻接到保母通知同住家人確診而延期，但之後有無聯絡兒盟社工確認？並沒有。這到底算不算無預警訪視？無法依法訪視後有無進行聯繫？雙北社會局毫無敏感度、責無旁貸。

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