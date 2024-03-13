趙少康轟虐童保母蛇蠍心腸　「衛福部、侯友宜、蔣萬安」都別甩鍋

▲中廣前董事長趙少康呼籲藍綠別推責任。（圖／趙少康辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

北市一歲童「凱凱」遭保母虐死案震驚社會，然而現在朝野卻相互指責，國民黨主席朱立倫嗆衛福部長薛瑞元下台，民進黨則要雙北市長侯友宜、蔣萬安負責。對此，中廣前董事長趙少康今（13日）沉痛呼籲，藍綠別再甩鍋互推，「衛福部、雙北市長都有責任」。

對於虐童案，趙少康說，每個小孩都是寶貝，愛護都來不及，看到10個指頭指甲被拔掉，自己完全無法想像，「十指連心啊，我一個指頭被拔掉都痛死，當時被夾到我只有一個形容痛徹心扉」，看到凱凱還被折起來丟在水桶、餵他吃餿水，「到底是什麼樣的蛇蠍心腸？」

趙少康直言，藍綠別再互相甩鍋，因為衛福部、雙北市長都有責任，「你執行在地方，政策在中央，整個都是相關連的」，整個衛福系統，還有如何認定保母都須要考慮，尤其國外也常常發生這樣的情況，要不要參考國外案例看國內如何防止。

趙少康質疑，現行法律18歲以下被虐待致死最高判無期徒刑，但普通殺人罪是死刑，怎麼殺18歲以下刑期還比較輕？這到底是怎麼回事？刑度應該相當不能有差異，這需要周延考慮。趙少康也提醒，除了虐童，未來也有虐老人事情，整個社會福利系統該怎麼承接很重要，「藍綠不要甩鍋，中央地方都有責任」。

