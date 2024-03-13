議事中立？傅崐萁「盧」韓國瑜共提案　周萬來認不妥、柯建銘勸撤案

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁日前提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，卻在共同提案人中出現理應議事中立、不參與提案的立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，對此，民進黨團總召柯建銘今（13日）受訪時表示，院長不會簽法案，自己在場有跟韓國瑜說「這要慎重」，秘書長周萬來也在旁邊說「不宜」，若當提案人，將來提案說明要不要去？

有媒體報導指出，兩項草案連署過程中，韓國瑜辦公室、江啟臣辦公室都曾以議事中立為由拒絕，但傅崐萁鍥而不捨，在院會時，親自拿著草案請韓國瑜簽名，當時柯建銘也在場，當場表達「議長沒在簽法案的」、一旁的周萬來也認為不妥，韓國瑜當下也並未簽名。

但幾經波折後，韓國瑜、江啟臣卻赫然出現在共同提案人之列。對此，柯建銘受訪時指出，不知為何韓國瑜與江啟臣都在提案人裡面，且這個案子從提案人到連署人，全部都是國民黨，換句話說，傅崐萁接下總召位置要建立很大的credit，對花蓮鄉親有所交代。

柯建銘表示，當然國家重大政策可以討論，但並非在爭功諉過，這份提案都是國民黨自己連署，前立法院長王金平在時也不能提法案，唯一一次破例是NCC組織法要政黨比例，當初朝野吵得非常兇、佔領主席台，後來由王金平破例主持一次公聽會。

柯建銘說，「議長中立」在王金平時期就很清楚，況且《立法院組織法》2016年12月就已經修了，當初國會改革案子很多，唯一被通過的只有這個，當然包括單一召委等等，大家在朝野協商後就沒有處理，「面對新的國會改革，希望韓國瑜自己要作為表率，不要公然違法，這是非常嚴重的事情」。

有媒體追問，是否覺得韓國瑜受到傅崐萁的壓力？柯建銘直言「當然是啊！」他表示，傅崐萁鍥而不捨地「盧」他，韓國瑜當場覺得不宜，民進黨就走了，至於後來這個關係文書為什麼會出現，看新聞才知道是傅崐萁跑到主席台上硬簽，至於江啟臣人在日本，可能就還沒出發就簽了。

柯建銘補充，該提案會在週五的程序委員會通過、在院會付委，「勸國民黨自己撤案比較好」。