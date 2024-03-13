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葉元之不滿教委會排地方考察　林宜瑾勸別惱羞：上工第一天就翹班

▲▼立法院交通委員會，立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院教育委員會召委林宜瑾明天安排考察台南市學校教學運動設施。國民黨立委葉元之不滿安排，並表示，近期有虐童案，又有校園霸凌案，不該公器私用，毫不顧外界觀感。對此，林宜瑾13日表示，這是早有安排的工作進度，未來議程相當精實，期待葉元之不要吃不消，又翹班躲到他的政論節目舒適圈中取暖了。

林宜瑾表示，領教了葉元之惱羞之火的延燒持續度，也為新北板橋東區的市民感到難過，因為別人的立委認真監督國政，但他們的立委卻上工第一天就翹班上節目、不屑在委員會質詢，並且第一時間只有藉口沒有歉意，根本拿到選票後就不把市民放在眼裡。

林宜瑾說，在她被推舉為召委後，便早早與辦公室同仁著手議程規劃，除了既定的部會業務報告外，無論是深度討論議題的專案報告，又或者這次被葉元之拿來作無聊文章的考察行程，都是早有安排的工作進度，如今只是逐步落實而已，未來議程相當精實，期待葉元之不要吃不消，又要翹班躲到他的政論節目舒適圈中取暖了。

林宜瑾強調，作為區域立委為選區公共福祉打拼天經地義，也是選民和國家所賦予的重大責任，如果為地方爭取建設在葉元之眼中就叫自肥，那麼新北板橋東區的市民可能得要考慮搬家了，「因為在你們換掉葉元之之前，都不會有在地立委幫大家爭取建設。」

林宜瑾表示，葉元之放著立委職責不做跑去上節目，這種為了私人的名與利，罔顧人民託付、棄守本業的作為，才是濫用立委職位的自肥。

至於考察安排，林宜瑾說到選區與地方是常態，也是正當的召委職權。她舉例，鄭正鈐擔任召委時，就曾考察新竹市立棒球場，以及香山綜合休閒運動館；萬美玲擔任召委時，也曾考察桃園市教育建設、桃園地區學校教育與體育設施，召委的排案權背後有強大的民意基礎做支撐與鞭策，尤其區域立委當任召委時更是如此，實際上不只考察，還有各項部會專案報告，也都是對民眾期待的彰顯。

林宜瑾說明，13日的考察地點雖在台南，但攸關全國的運動發展，將走訪4間學校，除了關心她相當重視的學校教學運動設施外，也牽涉產業人才培育，力求爭取近1.5億元的中央補助，且該場考察亦將前往非其選區的長榮大學，近距離了解全大運承辦狀況，並和五度代表台灣參與奧運的盧彥勳攜手，為國家培育優秀人才盡一分心力，到他的網球學院了解網球場設置後啟用情形。

林宜瑾表示，之所以在葉元之翹班放棄質詢權後公開指責，那是因為認為茲事體大，不論對民主體制又或是願意用選票支持葉的選民而言，都是極度嚴重的傷害和羞辱，人民的託付是神聖的，葉元之應要謹慎以對、回頭是岸，切莫繼續惱羞成怒、處處針對第一時間點出他錯誤，希望他能夠有所改進的立院同事。

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