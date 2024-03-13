夏立言又要登陸！　民進黨批：拿「民主基金會補助」見共產黨高官

▲國民黨副主席夏立言。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

近日剛剛從中國大陸返台的國民黨副主席夏立言今（13日）說明，今天下午將與國民黨大陸事務部人員一起搭機飛往對岸重慶，行程共7天將探視當地台商。對此，民進黨發言人吳崢批評，國民黨每年拿台灣民主基金會的補助去中國參加「海峽論壇」、見共產黨高官，但對高官貶低台灣主權，竟然一聲都不敢吭，到底有沒有要為中華民國台灣發聲？

吳崢今天上午在中央黨部記者會批評，近期夏立言頻繁出訪中國，號稱要向中國溝通關於金廈水域的事情，降低兩岸緊張情勢，但是，民進黨很直接的表達：中國不斷透過官媒指稱台灣海峽自古以來沒有台灣的近限制水域，再來也完全否認台方執法權，嚴重貶低台灣的主權，夏立言身為中華民國政黨的副主席，難道不用以正視聽，維護中華民國的主權嗎？

吳崢質疑，國民黨每年都拿民主基金會的補助去中國參加「海峽論壇」、台商考察等交流，拿著中華民國台灣、納稅人的錢一直去中國交流、見共產黨高官，但當高官聲稱台灣沒有主權的時候，國民黨竟然一聲都不敢吭？夏立言還當著國台辦主任宋濤的面點頭稱是嗎？請問國民黨對於台灣、中華民國的立場是什麼？到底有沒有要為中華民國台灣發聲？

此外，民進黨政策會執行長王義川說，每次有狀況，夏立言就被「叫去罵」，反正國民黨就是很有錢，坐飛機到中國去好像在坐公車，剛回來放個行李，馬上又要出門，不過，要呼籲夏立言還是不要做喪權辱國的事，此行是否是要回中國「返國述職」？或者回台灣蒐集資訊後再「回去」報告？外界搞不清楚。

王義川表示，「阿共仔」要注意，夏立言沒有得到任何授權，他去中國就是一位「路人」而已，不需要太相信夏立言說的話，也不要誤判台海情勢，以及台灣人民的意志。