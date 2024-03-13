陸配「宣誓入籍」提案引國民黨跳腳　黃捷：代表我做對了什麼

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委日前提案修訂《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，新增陸配入籍需宣誓「完全放棄」中國公民身分，也需和外配一樣經過考試，且該版本中宣誓具法律效力，違反會被註銷戶籍，提案一出引起藍白陣營痛批。對此，黃捷昨（12日）表示，自己的提案核心價值是平等，一個宣誓效忠台灣卻引起國民黨主席和這麼多委員攻擊，什麼時候在台灣盡公民義務，變成是一件要被質疑的事？「國民黨紛紛跳腳，是否代表我做對了什麼？」

藍白黨團日前提案「陸配取得身分證年限比照外配，六年改四年」引發爭議，國民黨團、民眾黨團主張應與他國外配標準一致，反對者則指出，中配入我國籍不用放棄本國籍，且70歲以上雙親以及12歲以下孩童都可以依親來台，使用台灣社會福利、健保、醫療資源，已經是優待。

多位民進黨立委日前提出對案，修正「兩岸人民關係條例」第17條及第17條之2，將入籍宣誓做為申請定居的必要條件，並明文提案，修正條文的宣誓誓詞為「本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務，同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵憲法及法律，善盡公民義務」，大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送內政部存查。

該提案一出，引起藍白陣營跳腳，國民黨立委痛批毀憲亂政、民眾黨立委黃國昌則指這樣的提案打臉陸委會主委邱太三說法；對此，黃捷指出，一個宣誓效忠台灣引起國民黨黨主席和這麼多委員攻擊，實在是受寵若驚，什麼時候在台灣盡公民義務，變成是一件要被質疑的事？國民黨紛紛跳腳，是否代表我做對了什麼？

黃捷強調，自己的提案核心價值是平等，中配外配都採用一致的原則，平等是人權，不是特權，「請國民黨的翁曉玲們，不要一有機會就想開特權。」