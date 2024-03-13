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超商最新「2款菠蘿麵包」！咬下爆滿滿卡士達奶油　限時省10元爽吃

▲▼7-11推出2款菠蘿麵包新品。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起至3月19日推出「菠蘿派對」主題活動，購買菠蘿系列及其他指定品項享第2件10元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

許多人喜歡買麵包當早餐吃，尤其又以「菠蘿」系列商品最受歡迎，對此，就有超商開賣2款菠蘿麵包新品，其中，竟有超邪惡的「爆餡菠蘿」，香香甜甜的菠蘿外皮，一口咬下直接爆出滿滿的卡士達奶油，每一口都大滿足，且菠蘿系列及其他指定品項即日起還可享第2件省10元。

7-11門市提供包裝麵包、部分門市還有每日現烤直送的Semeur聖娜複合店、Mister Donut多拿滋複合店等，整體麵包烘焙類選項有百種以上，尤其早晨是麵包的熱銷時段，7-11觀察經典口味、皮酥口感扎實的菠蘿系列特別受歡迎，超商菠蘿系列平均每年可賣出超過1400萬個，換算下來菠蘿麵包可堆疊約1600座101。

看準菠蘿系列麵包十分受到大家喜愛，7-11自即日起至3月19日推出全新企劃「菠蘿派對」主題活動，凡購買菠蘿系列及其他指定品項享第2件省10元。

▲▼7-11推出2款菠蘿麵包新品。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起開賣2款菠蘿新品，圖左為升級版「菠蘿奶酥麵包」、圖右為「愛餡大亨－爆漿菠蘿」。

不僅如此，本次活動還開賣2款全新菠蘿商品，首先是「愛餡大亨-爆漿菠蘿」，售價42元，使用日本直輸原料打造香甜菠蘿皮，內餡搭配卡士達奶油，香甜可口，另一款為升級上市的「菠蘿奶酥麵包」，售價35元，選用法國鮮奶油與紐西蘭奶油，以黃金比例特調濃郁奶酥餡，吃進嘴裡散發出層次豐富的奶香，搭配金黃色的厚菠蘿皮，每一口都能吃到外皮內餡雙重美味。

▲▼麻古茶坊梅好蕃茄回歸。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古超人氣蕃茄梅蜜回來了。（圖／麻古茶坊提供）

吃菠蘿配飲料更滿足！人氣手搖飲品牌「麻古茶坊」初夏限定「蕃茄梅蜜系列」重磅回歸了，首推「蕃茄梅蜜」，嚴選當令聖女小蕃茄加入慢熬鹹香的話梅梅汁打成冰沙，再搭配蜂蜜糖漿，清爽又香甜，另一杯「蕃茄梅蜜波波」則是以蕃茄梅蜜作為基底，再加入波波、翡翠綠茶凍等料，打造超豐富咀嚼口感，即日起全門市上市。

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