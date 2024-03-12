超商獨家開賣！哆啦A夢「20款限量周邊」來了　後背包、披肩蓋毯超Q

▲7-11將在3月13日開賣「哆啦A夢20款限量周邊」，超萌大玩偶、後背包、披肩蓋毯通通都有。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

哆啦A夢粉絲趕快看過來！超商將於明（13）日開賣「哆啦A夢限量周邊」，以哆啦A夢獨有的秘密道具，像是竹蜻艇、百寶袋、縮小燈等法寶們為題材，打造逾20款限量周邊，從居家到外出用品通通都有，且不需要集點，只要加價購89元～799元，就可以直接把喜歡的周邊帶回家。

7-11將在3月13日下午3點起推出「哆啦A夢秘密道具精品門市快閃購」活動，以居家、外出2大生活需求開發逾20款限定周邊商品，首先是在家一定要有的「35CM絨毛大玩偶，哆啦A夢戴上經典道具竹蜻蜓，抱起來超療癒，另外還有「中枕」、「四季被」、「披肩蓋毯」、「床包三件組」，更有為夏天做好準備的「涼感枕墊」等。

▲哆啦A夢居家周邊一應俱全，像是有枕頭、床包三件組、涼感枕墊、毛巾等。



外出周邊則推薦「造型後背包」，哆啦A夢變身後背包，背出門有夠吸睛，還有「輕量mini包」、「文青帆布包」、「多功能旅行袋等」；實用小物則有一袋三用的「餐袋」，可單裝便當、單放飲料或可兩者一起裝，還有「隔熱飲料杯套」、「隨手吸管杯」、「含蓋泡麵碗」等，哆啦A夢粉絲一定要收藏。

▲「哆啦A夢造型後背包」背出門超吸睛。



▲「哆啦A夢35CM絨毛大玩偶」不管是擺著佈置家裡，或是抱在懷裡，都很療癒可愛。



喜歡哆啦A夢的你也絕對不能錯過《THE哆啦A夢展》，展覽集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題創作，像是2公尺高巨型3D投影雕塑，還有以靜香為主角的洞窟畫作等，不僅喚起童心，也帶來顛覆想像的作品，即日起至4月7日於台北中正紀念堂展出。

▲日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供，下同）

《THE哆啦A夢展》展場分為2大展區，分別以哆啦A夢「漫畫」及「電影」為創意發想，以不同角色人物、故事篇章進行創作，作品中隱藏著許多漫畫或電影的「名場面」，在欣賞的全新的哆啦A夢的同時，也能從中喚起童年回憶。

▲日本28組知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題創作。

▲村上隆的作品「這樣的事情真好 能實現的話更好」，也作為展覽主視覺。

展覽限定周邊方面，有多款藝術家與哆啦A夢聯名商品，只在展場商店買得到，例如村上隆×哆啦A夢的限定磁盤、馬克杯、拼圖、資料夾等；更有特地與京都400年名店永樂屋合作的手工手巾，另外還有眾多藝術家聯名的實用小物。

▲有多款藝術家與哆啦A夢聯名商品，只在展場商店買得到。

《THE哆啦A夢展》為了展覽也特地創作不同於動漫的「彩色哆啦A夢」，極具巧思的將ART融入在哆啦A夢身上，並且開發限定商品，像是繽紛的紙膠帶，可以單獨撕下每一尊彩色哆啦A夢，還有可愛的感溫杯、磁鐵、限定T-Shirt等。