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今天揪同事衝了！　超商「大杯美式／拿鐵買2送1」爽喝3天

▲▼OK CAFÉ。（圖／業者提供）

▲超商限時3天指定咖啡買2送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族衝了！為迎接白色情人節，有超商特意於全門市祭出限時3天「大杯美式／拿鐵買2送1」優惠，加碼在雲端商城還有買10送5、買20送12的寄杯組合咖啡優惠，今（13）日正式開喝，小確幸趕緊收下。

OK mart即日起至3月15日限時3天於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送1」優惠，且不限冷熱任選；加碼於OK mall雲端商城還有「莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買10送5、買20送12」等2大組合優惠，並開放寄杯、冷熱互換，把握機會囤。

▲▼7-11 0311優惠。（圖／7-11提供）

▲▼7-11祭出白色情人節咖啡飲品優惠。

▲▼7-11 0311優惠。（圖／7-11提供）

另，7-11 OPENPOINT行動隨時取至3月15日前也有白色情人節限定咖啡飲品優惠，優惠品項有「CITY CAFE熱卡布奇諾咖啡（大）買2送2」、「CITY CAFE厚乳拿鐵咖啡（大）買2送2」、「CITY CAFE冰太妃焦糖風味瑪奇朵／冰焙烤榛果風味拿鐵任選買5送2」、「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買5送2」、「CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵買5送2」、「CITY TEA珍珠椰果四季春／統一布丁奶茶買5送2」。

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