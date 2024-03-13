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今天就買！超商咖啡「第2杯10元」爽喝　茶葉蛋限時買1送1

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市今（13）日起至4月2日推出「大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵同品項第2杯10元」優惠。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

今天就買來喝！就有超商自今（13）日起推出「咖啡第2杯10元」優惠，等於喝一杯大杯特濃美式只要33元、大杯特濃拿鐵38元；不僅如此，今（13）日還有限定一天茶葉蛋優惠，2顆茶葉蛋特價18元，若使用指定信用卡結帳再下殺2顆13元，等於買1送1爽吃。

萊爾富門市自今（13）日至4月2日推出「咖啡第2杯10元」優惠，品項有Hi Café大杯特濃美式（原價55元）與大杯特濃拿鐵（原價65元），皆可享同品項第2件10元，冰熱可任選，提醒不可寄杯，優惠不可併用。

另外，萊爾富Hi-Life VIP APP今（13）日加碼推出茶葉蛋優惠，會員今（13）日可在Hi-Life VIP APP內的「優惠活動」領取茶葉蛋2顆特價18元的優惠券（原價單顆13元），提醒每名會員限領1次，數量有限，領完為止，需於3月19日前使用，平均單顆只要9元；若於門市出示兌換條碼並刷聯邦信用卡結帳，優惠更直接下殺2顆13元，相當於買1送1，共限量1000名，愛吃茶葉蛋的你千萬別錯過。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市、線上推出「白色情人節」一系列咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）

7-11門市即日起至3月15日推出白色情人節咖啡飲品優惠，活動期間可享CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)、大杯卡布奇諾(熱)、CITY TEA冰淇淋紅茶(冰)「同品項買1送1」。

7-11 OPENPOINT行動隨時取也有白色情人節限量優惠，即日起至3月15日止，品項有CITY CAFE熱卡布奇諾咖啡(大)買2送2、CITY CAFE厚乳拿鐵咖啡(大)買2送2、CITY CAFE冰太妃焦糖風味瑪奇朵/冰焙烤榛果風味拿鐵任選買5送2、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買5送2、CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵買5送2、CITY TEA珍珠椰果四季春/統一布丁奶茶買5送2。

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