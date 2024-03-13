台南3家食品業誤用含蘇丹紅原料　衛生局：下架回收追蹤流向

記者林東良／台南報導

台南市衛生局接獲北市衛生局通知南市「名响商行」、「豪星商行」及「銘勝企業有限公司」，購買濟生股份有限公司使用保欣企業有限公司進口檢出蘇丹色素之「青辣椒粉(有效日期：2026/10/04)」製成產品，立即派員前往調查，命業者下架回收追蹤流向。

▲台南市衛生局派員前往3家公司稽查，令業者下架回收追踨流向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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衛生局說，名响商行及豪星商行設址同處，自2023年12月27日起購買4批產品，進貨「椒鹽粉-600G(有效日期：2025.12.21)」960盒、「椒鹽粉-A新瓶40g(有效日期：2025.12.20)」705瓶、「特A白胡椒粉-600g(有效日期：2025.12.27、2026.01.02)」2430盒，現場下架80盒及5罐，總計下架48.2公斤。

另銘勝企業有限公司2024年1月18日進貨「特A白胡椒粉-600g(有效日期：2026.01.02)」150盒，現場下架該批140盒及不同批25盒，總計99公斤。衛生局持續加強查核，倘查有違法情事，即依法處辦，以維護民眾食的安全。

衛生局呼籲民眾多吃原形食物，避免過多調味，並選用南市小農所生產辣椒、胡椒、花椒、芥末等原形食材，打造國人喜愛的麻辣風味。並提醒購買辣椒粉產品時，要注意氣味及顏色，優先選擇信譽良好，外觀顏色自然，不要選擇太過鮮豔、價格過低或來源不明的產品。消費者若有任何食安問題，請洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000或參考「蘇丹色素食安專區」公布之相關資訊。